Hayden Panettiere
Završena policijska istraga: Smrt američke glumice proglašena nesretnim slučajem
Smrt američke glumice Hayden Panettiere, poznate po serijama "Heroji" i "Nashville", proglašena je nesretnim slučajem, objavila je policija u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini.
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Glumica je u kolovozu preminula u 36. godini života od toksičnih učinaka fentanila, Xanaxa i nekoliko drugih lijekova koji su joj pronađeni u organizmu.
Policija u Greenvilleu objavila je da je zaključila istragu nakon što je mrtvozornik utvrdio da je riječ o slučajnom predoziranju. Ipak, zasad nije poznato je li završena i zasebna istraga američke Agencije za suzbijanje droga (DEA), koja se navodno također uključila u slučaj, piše BBC.
"Na temelju zaključaka mrtvozornika i rezultata istrage, smrt Hayden Panettiere proglašena je nesretnim slučajem", priopćila je policija.
Pronađena bez svijesti u domu u Južnoj Karolini
Panettiere je 16. kolovoza pronađena bez svijesti u jednoj kući u Južnoj Karolini. Hitne službe zatekle su ženu u stanju srčanog zastoja, a obdukcijom nisu utvrđene ozljede koje bi pridonijele njezinoj smrti.
U organizmu su, osim fentanila i Xanaxa, pronađeni i metokarbamol, lijek koji se koristi za opuštanje mišića, te kvetiapin, lijek koji se primjenjuje u liječenju određenih psihičkih poremećaja.
Prema policijskom izvješću sastavljenom na dan njezine smrti, uz glumicu su u trenutku dolaska hitnih službi bili njezin bivši partner Brian Hickerson i njegov brat Zack. Hickerson je ranije priznao da je zlostavljao glumicu.
Otvoreno je govorila o borbi s ovisnošću
Hayden Panettiere tijekom života javno je govorila o svojim problemima sa zlouporabom opojnih sredstava.
Njezina smrt ponovno je usmjerila pozornost na opasnosti povezane s fentanilom, sintetičkim opioidom koji je posljednjih godina odnio stotine tisuća života u Sjedinjenim Američkim Državama.
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