Akcija USKOK-a i policije: U tijeku uhićenja u dva slavonska grada

Na području Vukovara i Osijeka u tijeku su uhićenja i prikupljanje dokaza protiv skupine osumnjičene za zlouporabu droga i pranje novca, izvijestili su u utorak Uskok i policija.
Oglas
Ne otkrivajući detalje, Uskok je priopćio da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska koja je objavila da su uhićenja započela tijekom jutra.
"Navedene radnje provode se na području Vukovara i Osijeka u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca", izvijestio je Uskok.
Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika odlučiti o "daljem postupanju" odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas