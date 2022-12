Analitičar: Ministar u resoru ima puno većih problema od pada jednog MiG-a

Podijeli :

Izvor: N1

Pad MiG-a kod Voćina nedaleko od Slatine u Dnevniku je komentirao vojni analitičar portala Obrana i sigurnost (Obris.org) Igor Tabak.

Premijer Andrej Plenković rekao je da se vjerojatno radi o tehničkom kvaru, no Tabak kaže da se ne bi usudio toliko rano izlaziti s takvim stvarima.

“Tekar su evakuirani piloti, a istraga praktički nije ni počela. To što su neki visoki dužnosnici otišli na poprište i vratili se, tek će na konferenciji dati neke elementarne okvire događanja, koliko se oni mogu sa znati. To je prostor za ozbiljniju istragu koja će duže trajat, no ne bi smjela kao neke beskrajno godina pa da se više ne čuje ništa o tome”, rekao je Tabak te dodao:

“Samo ovo događanje ne govori previše o samom stanju flote. Nije tajna da je MiG-21 muzejski avioni i baš zato se povećano održavaju, zbog povećanog rizika. Oni su dobro održavani”.

Pilot Ivan Selak kazao je da ne postoji stari i novi zrakoplovi, već samo ispravni i neispravni. Tabak se slaže.

“To apsolutno stoji. Naravno, što je starija letjelica, što je dulje izložena velikim naprezanjima traži više radova i intenzivnije održavanje. Očito je remont MiG-ova u Ukrajini bio puno bolji nego što neki političari govore. Nažalost sve vojne letjelice tendiraju nekad pasti, to se događa i u najbogatijim zemljama. Ni novi zrakoplovi koji će doći ne znače da će posao pilota piti manje opasan”, rekao je Tabak.

O ovoj nesreći više će se znati tek nakon detaljne istrage, kad se pogledaju ostaci aviona, razgovara s pilotima…

Neki su zastupnici resornog ministra Marija Banožića pozvali na ostavku.

“Bojim se da aktualni ministar ima puno drugih razloga zbog kojih bi ga se moglo prozvati, puno je problematičnosti u resoru, puno stvari se radi samo za čisti PR, prestalo se gotovo uopće redovito izvještavati o događanjima u obrambenom sustavu. Veliki su sve to problemi u kojima bi se neposrednije našla odgovornost ministra, nego kod ovakve nesreće”, komentirao je Tabak te naglasio da se obrambenim sustavom treba baviti daleko ozbiljnije.