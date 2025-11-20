Analitičar o Anušićevoj izjavi: "Rekao je ono što Plenković ne smije reći zbog Bruxellesa"

"Ako oni kažu da ne žele dati podatke ili ih nemaju, naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Europsku uniju. Oni moraju ispoštovati sve zakone i sve ono što smo i mi morali ispoštovati kada smo ulazili u EU. A takav proces čeka i Srbiju. I mi, naravno, očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Europsku uniju", kazao je Anušić za RTL.