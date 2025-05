Analitičar o uspjehu Ive Rinčić: To je jedan mladi val koji se pojavljuje

"Kasnijim ulaskom u kampanju je izbjegla da se pojavi u krugu svih ostalih oporbenih kandidata kojima je glavna mantra bila 'srušimo Tomaševića, on ništa ne valja, mi ćemo sve vratiti na staro'. Ona je šutila i kad je pred kraj ušla u kampanju čak je bila objekt napada jer su mislili da je skriveni igrač koji bi mogao potpomoći Tomaševiću da ostane na vlasti. Ostali su nastavili s negativnom kampanajom i prema njoj. To je očito nju dovelo u poziciju da bude drugi kandiat po izlaznim anketama, što ne znači da će se to ostvariti", poručio je Rimac.