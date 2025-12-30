Velika pobjednica eventualne američke intervencije u Venezueli bila bi — Rusija

Kako mirovni pregovori o Ukrajini, koje je pokrenuo Trump, polako napreduju, Putin ima dobre razloge vjerovati da se rat završava pod njegovim uvjetima. Unatoč demonstrativnom prkosu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je naznačio da bi mogao pristati na povlačenje svoje vojske sa sjevera regije Donbas – što je jedan od najtežih ruskih zahtjeva u pregovorima. Bila je to još jedna koncesija na koju je sugerirao da bi mogao pristati tijekom 2025., dok se Kremlj nije pomaknuo ni za milimetar sa svojih pregovaračkih pozicija.