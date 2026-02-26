Magyar povećao prednost nad Orbanom: Mađarska bira između Europe i turkijskog vijeća diktatora

REUTERS/Bernadett Szabo

Nadolazeći parlamentarni izbori u Mađarskoj odlučit će hoće li se ona pozicionirati kao europska zemlja i oživjeti svoje stagnirajuće gospodarstvo ključnim europskim sredstvima ili će skrenuti prema istoku u krug autoritarnih država, rekao je u četvrtak čelnik mađarske oporbe Peter Magyar.

Na izborima 12. travnja Magyarova stranka Tisza predstavlja dosad najozbiljniju prijetnju 16 godina dugoj vladavini nacionalista Viktora Orbana i njegovom stilu vladavine koji je prozvao "neliberalna demokracija".

Izbori će biti i ispit za europske krajnje desne snage u vrijeme dok se Europska unija nosi sa sve asertivnijom Rusijom, ratom u Ukrajini te diplomatskim i ekonomskim izazovima Trumpove filozofije 'Amerike na prvom mjestu'.

Magyar, nekadašnji član Orbanovog Fidesza, tijekom kampanje je kritizirao mađarskog premijera zbog toplih odnosa s Rusijom i drugim bivšim sovjetskim republikama poput Kazahstana i Azerbajdžana, kao i odluci Budimpešte da postane zemlja promatrač u Organizaciji turkijskih zemalja.

"Ovo će biti referendum: mislim da je jasno da je izbor između Europe i turkijskog vijeća diktatora", rekao je Magyar u razgovoru vođenom u Salgotarjanu, nekadašnjem rudarskom gradu gdje je održan njegov politički skup.

"Bit će o tome hoće li Mađarska nastaviti ovih 16 godina propadanja ili ćemo se uputiti u Europu i razvoj te se pridružiti Poljacima, Slovencima, Česima i baltičkim državama".

Magyar obećava brzi dogovor o odmrzavanju europskih sredstava

Orban Mađarsku predstavlja mostom između "istočnih tradicija i zapadnih institucija" te zagovara pragmatičnost u provođenju ekonomskih interesa.

Magyar, čija je Tisza prema najnovijim anketama povećala prednost u odnosu na Fidesz, najavljuje je da će njegova stranka u slučaju izborne pobjede odmah postići dogovor s Bruxellesom o deblokadi zamrznutih europskih sredstava.

Magyar naglašava da bi njegova vlada osigurala pristup sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) koja su suspendirana zbog problema s vladavinom prava pod Orbanovom vladavinom, kao i kohezijskim fondovima namijenjenima infrastrukturi.

Blokirano 17 milijardi eura za Mađarsku

Rok za pristup RRF sredstvima istječe krajem kolovoza nakon čega postaju nedostupna. Magyar je poručio kako će njegova vlada brzo djelovati da bi ispunila uvjete.

"Iskreno se nadam da ćemo uspjeti brzo potpisati sporazum. Nakon načelnog dogovora, možda čak i prije nego što zakoni budu službeno odobreni, mogla bi započeti isplata sredstava", rekao je.

Mađarska trenutačno ima blokirano ukupno 17 milijardi eura zbog nepoštivanja načela vladavine prava. Najveći dio otpada na RRF shemu, unutar koje je Mađarskoj i dalje dostupno gotovo 11 milijardi eura.

Analitičari navode kako je mađarska forinta nedavno ojačala djelomično upravo zbog očekivane pobjede Tisze i posljedičnog oslobađanja EU sredstava.

Govoreći o vanjskoj politici, Magyar je naglasio kako će njegova vlada težiti "konstruktivnim i prijateljskim" odnosima sa Sjedinjenim Državama.

"Europa se nalazi u vrlo teškoj ekonomskoj, socijalnoj i sigurnosnoj situaciji, stoga moramo surađivati s Trumpovom administracijom. I ja ću težiti tome", rekao je.

Trump osobno podržao Orbana

Američki predsjednik osobno je podržao Orbána na travanjskim izborima, opisavši ga kao "uistinu snažnog i moćnog vođu", dok je državni tajnik Marco Rubio izjavio da američko-mađarski odnosi pod Orbanom ulaze u "zlatno doba".

Kada je riječ o Ukrajini, Magyar je izrazio nadu da bi se prekid vatre mogao postići "možda čak i prije mađarskih izbora", nakon čega bi uslijedio dugoročni mirovni sporazum uz međunarodna sigurnosna jamstva za Kijev.

Iako Trumpova administracija posreduje u mirovnim pregovorima između Moskve i Kijeva, trenutačno nema naznaka kraja rata koji traje već četiri godine. Orban je izbore u Mađarskoj prikazao kao sudbonosan izbor između "rata ili mira", tvrdeći da bi stranka Tisza uvukla zemlju u sukob. Takve poruke redovito se emitiraju na državnoj televiziji pod kontrolom vlade.

Magyar je ponovio da vlada predvođena Tiszom ne bi slala vojsku niti oružje u Ukrajinu, ali bi "aktivno podržala mirovni proces".