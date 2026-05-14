Anamarija Grabovac: Riječ balans ne treba nametati ženama u poduzetništvu, sve treba biti dio jedne priče

U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovala je Anamarija Grabovac iz Poduzetničkog centra Zovnica Imotski i govorila o poduzetništvu.
U vrijeme dok je radila u Bruxellesu, vodeći ured eurozastupnice Zdravke Bušić, odlučila se vratiti u Imotski i otisnuti u poduzetničke vode. "Taj sustav koji je krut, ima neka svoja pravila, nije mi odgovarao. Nisam u njemu vidjela onu slobodu koju sam željela i smatrala da imam potencijala živjeti tu slobodu. Odlučila sam se 2014. godine vratiti u Imotski, koji je u to vrijeme bio gospodarski i demografski, potpuno devastiran. Ta odluka je bila naizgled luda, hrabra. Čak su ljudi iz moje bliže okoline smatrali da je to korak nazad", ispričala je.
Kaže da je bilo trenutaka, a postoje i sad, kad se zapita čemu sve to. "Ali, moj je odgovor uvijek jednoznačan i ima smisao. U tim trenucima smatrala sam da sve ovisi o meni, išla sam korak po krak, vidjela sam slobodu koju sam sanjala", rekla je.
Opisala je kako ta njena sloboda danas izgleda. "Živim svoj život iz bajke na selu sa svoja tri sina i suprugom, i usto vodim svoj biznis po svojim pravilima, a sudjelujem i u obiteljskom biznisu. To je sve jedan paket", rekla je i dodala da riječ balans ne treba nametati ženama u poduzetništvu, sve treba biti dio jedne priče.
Naglasila je da najviše surađuje s malim i mikro poduzetnicama, kojima su biznis i život neodvojivi. "Poslovni plan, strateški, godišnji plan mora se temeljiti na životu realnom, ako želiš imati biznis po svojim pravilima i imati rezultate o kojima poduzetnice maštaju u onom trenutku kad krenu poduzetničkim putem", rekla je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
