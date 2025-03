Anka Mrak Taritaš: Plenkovićeva vlada je natjerala ljude da dižu kredite i time su povećali cijenu nekretnina

Podijeli :

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš govorila je u Novom danu kod Nine Kljenak o stambenoj politici.

“Stambenu politiku ne možete raditi na razini države bez suradnje s JLS, to je trebao biti cjelovit dokument”, kaže.

“Formu smo zadovoljili, ali trebamo doći do sadržaja. Kroz stambenu politiku vidite mogućnost za povrat PDV-a, ali PDV se može vraćati samo za novu nekretninu. Imali smo previše pokušaja i promašaja po putu. Prvi je bio da je porez nula za kupnju prve nekretnine. To je bila odlična mjera, to smo ukinuli. Krenulo se sa subvencijom za kredite. To je apsolutni promašaj, to je diglo cijene nekretnina. Na to je upozoravao i HGK vrlo rano. Mi smo 2014. krenuli s POS najmom. Dio stanova nismo prodali nego ih ostavili u najam, za 2 eura po kvadratu. Tad smo htjeli razvijati sustav najma jer su mladi ljudi htjeli radije siguran najam od države… Oni nisu željeli slušati o tome. Zamislite da smo imali sustav najma 10-ak godina, državnog najma. Sigurna sam da bi ova imaginarna brojka praznih stanova… Onaj tko hoće staviti stan u najam ga ima. Onaj tko neće… Porez na nekretnine će biti 250 eura godišnje”, kaže.

“Netko tko štedi stanom ga neće iznajmiti. Postoji zakon koji bi trebalo hitno donijeti, to je zakon o najmu stanu. Da se vidi odnos najmodavca i najmoprimca, podstanara i vlasnika, gdje bi trebali biti zaštićeni i jedni i drugi. Ako vam netko ne plaća, ne možete ga istjerati iz stana, vi ne možete ući u svoju nekretninu… Država mora neke stvari preuzeti na sebe. Svi stručnjaci kažu da cijene nekretnina neće pasti. Gradi se manje, ali oni ne očekuju da će cijena pasti.

Bivša ministrica podsjeća na primjer Beča u kojemu je pitanje priuštivog stanovanja vrlo dobro riješeno. “Mladi ljudi će reći da neće kupovati stan, da idu prvo u najam, ali žele siguran najam, da ga nitko neće istjerati van. Kad kažem sigurno, mislim na priuštivo. To je uloga države. Mi tu imamo problem. Imamo veliki broj praznih stanova, a s druge strane imamo i potrebu izgradnje novih. To je taj nerazmjer, upravljanje prostorom postaje problematično”, govori Mrak Taritaš.

“Vlada Andreja Plenkovića se odlučila dalje ne graditi u sustavu POS-a, mislim da je to bila apsolutna greška. Tako se radi kultura sigurnog, priuštivog najma koji kontrolira država. Vlada je odustala od toga. Oni su subvencijama na kamate tjerali ljude da uzimaju kredite i time povećali cijenu nekretnina”, kaže bivša ministrica dodajući da se sjeća da je cijena POS-ovih stanova bila oko 700 eura po kvadratu. Sad su cijene preko nekoliko puta više.

Na pitanje što bi se moglo dogoditi u narednih pet godina, Mrak Taritaš kaže da bi bilo zgodno da se konačno dozna s koliko stanova raspolaže država i JLS i da ti stanovi uđu u sustav najma te da svi povlašteni stanari za koje se ne zna kojim su kriterijima dobili te stanove na korištenje budu racionalizirani. “Kad bi u Zagrebu država ponudila 1000 stanova za najam po priuštivim cijenama, to bi stabiliziralo i druge cijene. Država ima stanove”, kaže jasno.

Obnova nakon potresa

Osvrnula se i na proces obnove nakon potresa.

“Potres u Zagrebu je bio 22. ožujka 2020. Kroz nekih 10-ak dana sam stavila na papir sve što mislim da treba napraviti. Prvo mi je zaparao uho Plenković koji je rekao: ‘Obnova će dugo trajati’. Mislila sam: ‘Ok, crkva u Palmotićevoj će dugo trajati jer je zaštićeni objekt, nemate tekavih majstora… Možda neki sakralni objekti, kulturna baština.’ Ali nije mi palo na pamet da ćemo pet godina nakon potresa u Zagrebu imati samo trećinu zamjenskih obiteljskih kuća”, govori Mrak Taritaš.

Govoreći o sukobu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, Anka Mrak Taritaš kaže da je cijeli proces obnove koordinirala Vlada pa da za sporost obnove nikako ne može biti kriv Tomašević. “Zaboravila je (op.a. ministrica kulture) i priču s Geodetskim fakultetom, što ne možemo zaboraviti, novce smo dobili što nismo napravili pa se išlo opet snimati. Idu lokalni izbori, da Vlada pokaže da je ona napravila ono što je dobro i njima treba biti zahvalan… Pitajte građane”, kaže dodajući da nije tema da bude zadovoljna ministrica ili premijer, nego – građani.

