Anka Mrak Taritaš o Zakonu o priuštivom stanovanju: Opasna igranka države

"Zakon o priuštivom stanovanju je prošli tjedan išao u javnu raspravu. Ako se zaista željelo jedno s drugim povezati onda je to bilo moguće na način da je išlo zajedno u javno raspravu i u parlament, ali očito ništa od toga. Sad je hit tema priuštivo stanovanje. Da je Vlada u ovih 10 godina gradila 1.000 stanova godišnje mi bismo sad došli do 10.000 stanova koji bi bili mogući za priuštivo stanovanje. Vlada se mogla odlučiti samo da gradi stanove za najam, ali oni su se odlučili subvencionirati kamate na kredite i tako subvencionirati poduzetništvo i to je jedan od razloga zašto su cijene nekretnina skočile. Čim država krene s određenim subvencijama to napravi poremećaj na tržištu", kaže Mrak Taritaš.