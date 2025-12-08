Anka Mrak Taritaš o Zakonu o priuštivom stanovanju: Opasna igranka države

Bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala tri nova Bačićeva zakona koji obuhvaćaju prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Posebno se osvrnula na zakon o priuštivom stanovanju.
"Cinično je što je premijer rekao da zakon treba čitati s razumijevanjem. Zamislite cijela struka, svi koji primjenjuju i koriste taj zakon, ne znaju čitati s razumijevanjem nego će to valjda sad premijer trebati objasniti. Ja sam naivno očekivala da će ipak malo stati na loptu i obaviti još neke konzultacije i da će nekih izmjena ipak biti u zakonu. Ja sam skoro sigurna da će ti zakoni biti izglasani i da do trećeg čitanja neće ni doći", rekla je Mrak Taritaš.
"Zakon o priuštivom stanovanju je prošli tjedan išao u javnu raspravu. Ako se zaista željelo jedno s drugim povezati onda je to bilo moguće na način da je išlo zajedno u javno raspravu i u parlament, ali očito ništa od toga. Sad je hit tema priuštivo stanovanje. Da je Vlada u ovih 10 godina gradila 1.000 stanova godišnje mi bismo sad došli do 10.000 stanova koji bi bili mogući za priuštivo stanovanje. Vlada se mogla odlučiti samo da gradi stanove za najam, ali oni su se odlučili subvencionirati kamate na kredite i tako subvencionirati poduzetništvo i to je jedan od razloga zašto su cijene nekretnina skočile. Čim država krene s određenim subvencijama to napravi poremećaj na tržištu", kaže Mrak Taritaš.
"Ovaj zakon omogućuje nešto što je nekad bilo na Divljem zapadu. Na nečemu što nije građevinski prostor će se graditi zgrada za priuštivo stanovanje. Dogodit će se da će se kupovati parcela koja danas vrijedi jedan, a u trenutku kad postane građevinska vrijedit će 100. Nema dileme da će tu netko zaraditi", govori Mrak Taritaš koja se slaže sa strukom koja se pobunila protiv ovog zakona.
"Ako smo nešto štitili, štitili smo prostor. Ova igranka u koju je ušla država je opasna za budućnost i prostor. Ovdje se ide tvrdoglavo - ili tako ili nikako", kaže Mrak Taritaš.
