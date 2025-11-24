SDP i Možemo oštro kritizirali novi zakon: Pisan je u korist krupnog kapitala

Po predloženom zakonu, pojašnjava, privatni investitor je taj koji planira i zadaje prostorna ograničenja i dizajnira kako će izgledati, i onda ga gradi i na njemu profitira. Privatnom investitoru je u cilju maksimizirati profit, što je legitimno, i zato smatramo da je samo javna vlast garant toga da će javni interes biti ostvaren pa ona mora provoditi prostorno planiranje, poručila je.