Anušić: Hrvatska ima pristup sustavima koje Srbija nema. Dizat ćemo Rafalei

"Prvi poziv su otišli, mi se zadržavamo na razini od 4000 ročnika godišnje za sada, sa naravno tendencijama ako bude potrebe ili interesa za porastom tog broja. Prvih tisuću poziva je otišlo za liječničke preglede, oni će započeti ovih dana. Sve je po planu, kako smo najavili, bez ikakvih problema i zastoja. Svi smo koordinirani i uvezani u to velikom projektu, i Ministarstvo obrane i oružane snage, i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutarnjih poslova. Nadam se da će to sve biti u redu i kada bude konkretno započelo", rekao je Anušić.