Jandroković upozorio glavnog tajnika NATO-a

"Jandroković i Rutte razgovarali su o sigurnosnoj situaciji na prostoru jugoistoka Europe, pri čemu je predsjednik Hrvatskoga sabora posebno ukazao na zabrinjavajući potencijal destabilizacije ovoga područja te na važnost uloge NATO-a i Europske unije u suzbijanju utjecaja drugih međunarodnih aktera", ističe se u priopćenju.