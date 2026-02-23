Anušić iz Izraela otkrio detalje "najveće modernizacije HV-a", odgovorio i Milanoviću



Tema sastanka, osim moguće suradnje naših obrambenih industrija, bio je i sustav aktivne zaštite Trophy koji je integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2 A8 koje nabavljamo za Hrvatsku vojsku. Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Iako je ovaj bilateralni sastanak bio dogovoren prije odobrenja te dozvole, u međuvremenu je bio odgođen zbog objektivnih okolnosti, i održan je danas.