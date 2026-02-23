Anušić iz Izraela otkrio detalje "najveće modernizacije HV-a", odgovorio i Milanoviću

"Predsjednik Milanović trebao bi razumjeti da su interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega, posebno iznad dnevno političkih manevara koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske", napisao je na Facebooku ministrao obrane Ivan Anušić.
Kako je premijer Plenković naveo u današnjoj izjavi za medije, Anušić je u Izrael išao kao "član Vlade, a ne vojnik" . Premijer je tom prilikom odgovorio na izjavu predsjednika u kojoj kaže kako je "zabranio suradnju s izraelskom vojskom" rekavši da "suradnja vojnih industrija nije nadležnost Milanovića".
Sada se oglasio Anušić na FB-u, otkrivši detalje nabave i "nikad većeg opremanja HV-a". Odgovorio je i presjedniku Milanoviću kojeg je optužio za "dnevno političke manevare koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske".
"Državu Izrael posjetio sam kao potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske i ministar obrane. Riječ je o suradnji na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o mogućnostima suradnje hrvatske i izraelske obrambene industrije. Pripadnici Oružanih snaga RH nisu dio delegacije Ministarstva obrane u posjeti Izraelu i izraelskom ministru obrane Israelu Katzu.
Tema sastanka: Moguća suradnja obrambenih industrija
Tema sastanka, osim moguće suradnje naših obrambenih industrija, bio je i sustav aktivne zaštite Trophy koji je integralni dio njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2 A8 koje nabavljamo za Hrvatsku vojsku. Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Iako je ovaj bilateralni sastanak bio dogovoren prije odobrenja te dozvole, u međuvremenu je bio odgođen zbog objektivnih okolnosti, i održan je danas.
Nabava 44 Leoparda 2 A8
Ovaj posjet Izraelu zaokružuje nabavu 44 Leoparda 2 A8 u sklopu nikad veće modernizacije i opremanja Hrvatske vojske, sve u cilju veće sigurnosti hrvatskog naroda i hrvatske države.
Predsjednik Milanović trebao bi razumjeti da su interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega, posebno iznad dnevno političkih manevara koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske"; napisao je na FB-u ministar obrane.
