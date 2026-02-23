Sukob Anušića i Milanovića: "Predsjednik niti financira niti odlučuje što će se nabavljati za Hrvatsku vojsku"

Dan nakon što je ministar obrane Ivan Anušić sletio u Izrael, stigla je oštra reakcija predsjednika Zorana Milanovića.
Dok ministar obrane Anušić vodi razgovore s izraelskim ministrom Katzom, Milanović poručuje da suradnje s izraelskom vojskom neće biti, a premijer Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a da pitanje suradnje obrambenih industrija dviju država nije u nadležnosti predsjednika Republike.
Iz Ministarstva obrane (MORH) neslužbeno poručuju da ministar provodi politiku Vlade, Milanović nema nikakvu ovlast ni utjecaj na politiku Vlade ili MORH-a te da sigurno "ministar neće pitati Milanovića u koje će bilateralne posjete ići", piše Net.hr.
"Ministar radi u interesu HV-a, oprema se vojska, osnažuje obrambena industrija. Nikakve potrebe za ovakvim priopćenjem Milanovića nije bilo, u Izraelu nije u delegaciji nijedan pripadnik Oružanih snaga (OSRH). Posao je ministra osnaživanje obrambene industrije, otvaranje vrata i na stranim tržištima, Milanović ne može utjecati s kim će hrvatska obrambena industrija surađivati", dodaju neslužbeno iz MORH-a.
"Nikakvih planiranih nabava izraelskog naoružanja nema, a da ih čak i ima - Milanović niti financira niti odlučuje što će se nabavljati za Hrvatsku vojsku", zaključuju iz MORH-a.
