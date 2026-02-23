Sukob Anušića i Milanovića: "Predsjednik niti financira niti odlučuje što će se nabavljati za Hrvatsku vojsku"

"Ministar radi u interesu HV-a, oprema se vojska, osnažuje obrambena industrija. Nikakve potrebe za ovakvim priopćenjem Milanovića nije bilo, u Izraelu nije u delegaciji nijedan pripadnik Oružanih snaga (OSRH). Posao je ministra osnaživanje obrambene industrije, otvaranje vrata i na stranim tržištima, Milanović ne može utjecati s kim će hrvatska obrambena industrija surađivati", dodaju neslužbeno iz MORH-a.