Plenković: Pitanje obrambene industrije nije u nadležnosti predsjednika Milanovića

"Što se tiče nacionalnih interesa, Vlada ih čuva. Što se tiče jačanja vojske, Vlada to radi više nego ijedna Vlada prije. Prelazak na zapadnu tehnologiju je glavna karakteristika onog što mi radimo, ispunjavanje zavjeta NATO-a gdje smo na 2,1 izdvajanje za obranu danas, na 34 posto za modernizaciju i ulaganje u mornaricu, zrakoplovstvo... Tako da, ovi politički komentari, mogu se čuti u eteru. Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Prema tome - predsjednik nema ovlasti da Vladi govori gdje će ministri ili predsjednik vlade ići", poručio je premijer i dodao: "Niti smo mi njega pitali koje zemlje posjećuje u zadnje vrijeme".