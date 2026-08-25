"ŽIV NISAM..."
VIDEO / Vučić uzvratio Jandrokoviću: "Prošlo je vrijeme da s veleposlanikom na tenku protjeruju ljude"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je na izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je najavio da će Hrvatska upozoriti zapadne saveznike na to da Srbija nabavlja i ofenzivno naoružanje.
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Aleksandar Vučić je tijekom posjeta Kruševcu izjavu Gordana Jandrokovićakomentirao ironično, kazavši da "živ nisam i ne zna kako će noćas zaspati“.
"Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, ali prošlo je to vrijeme da s nekim ambasadorom na tenku protjeruju ljude“, rekao je Vučić novinarima.
Dodao je da bi hrvatskim političarima bilo "najpametnije da njega prate" i, kako je rekao, uče kako se vodi politika. Ustvrdio je i da bi tako mogli razumjeti zbog čega Srbija smanjuje razliku koja je godinama bila u korist Hrvatske.
Hrvatske kritike mu daju "dodatnu energiju i entuzijazam"
Vučić je poručio i da mu kritike koje stižu iz Hrvatske daju dodatnu energiju i entuzijazam za nastavak rada.
Njegova reakcija uslijedila je nakon Jandrokovićeva govora na konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu. Predsjednik Sabora ondje je upozorio na naoružavanje Srbije te naglasio da Hrvatska saveznicima treba jasno objašnjavati sigurnosne prilike u susjedstvu.
"Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. I to treba reći našim zapadnim saveznicima“, rekao je Jandroković.
Dodao je da nove političke elite na Zapadu često nedovoljno poznaju prostor bivše Jugoslavije i ne sjećaju se velikosrpske politike iz 1990-ih, javlja Danas.rs.
"Ništa više nije isto"
Na konferenciji je govorila i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je 2026. opisala kao rekordnu godinu kada je riječ o napretku država kandidatkinja. Prema njezinim riječima, Crna Gora mogla bi postati članica Europske unije 2028. godine.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je pak da se strateško okruženje Europske unije tijekom protekle godine znatno promijenilo te poručio da "ništa više nije isto“.
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