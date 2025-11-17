Anušić: Moramo sačuvati stabilnost, mir, suživot i one vrijednosti za koje smo se odlučili prije 35 godina

Na pitanje našeg reportera Ivana Hrstića jesu li te provokacije namjerne, Anušić kaže da se ništa ne događa slučajno. "Cilj provokacije je isprovicirati drugu stranu, u ovom slučaju nas. Kad se desi nekakav incident, onda će reći "Hrvati su ovakvi, onakvi"... Mi smo time izloženi desetljećima, ovo sada je posebna razina političkog hibridnog ratovanja i s njime se suočavamo od kad imamo neovisnu državu. Moramo doskočiti tome i štititi naše ljude, naše vrijednosti i sve ono što Hrvatsku čini neovisnom i samostalnom, a to je prvenstveno Domovinski rat i sve što je iz njega poteklo," rekao je.