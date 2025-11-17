ministar obrane
Anušić: Moramo sačuvati stabilnost, mir, suživot i one vrijednosti za koje smo se odlučili prije 35 godina
Ministar obrane Ivan Anušić uživo se uključio u Pregled dana. S našim Ivanom Hrstićem razgovarao je o 34. obljetnici sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje
"Svake godine je sve više i više ljudi. I tako će biti ubuduće, zauvijek će tako biti", rekao je Anušić dodajući da svako potezanje odavanja počasti žrtvama Vukovara smatra namjernom provokacijom.
Komentirajući gestu bacanja vijenca u Dunav kojom je udruga VeDRA (Veterani Domovinskog rata i antifašisti) komemorirala srpske civilne žrtve Vukovara, a što je ranije osudio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček iz redova DOMiNO-a, rekao je sljedeće.
"Sve što se događa zadnjih mjesec, mjesec i pol dana je nepotrebno u potpunosti. Ako oni koji komemoriraju, oni koji su stradali i podnijeli užasnu žrtvu, ako čitamo kako su Hrvati prolazili, kako su civili i ranjenici prolazili... Ako mi komemoriramo te datume, ne razumijem potrebe ikoga da radi nešto što u ovom trenutku nije niti dobro, niti prihvatljivo. Ako vam ti ljudi kažu nemojte to raditi na ove datume, zašto to činite i radite?", pita ministar.
"Onda se prozivamo različitim epitetima, dolazi do incidenata, do svega onoga do čega ne bi trebalo dolaziti. Ne razumijem to nevjerojatnu potrebu, želju i nestrpljivost da se komemorira nešto što je u ovom trenutku suprotno od onog što danas činimo u Vukovaru, a sutra i u Vukovaru i u Škabrnji", rekao je.
"Moramo biti pametniji, kulturniji i mudriji od njih"
"Zbog čega to raditi sada? Svaka reakcija izaziva akciju. To je neminovno tako i smatram da je to bio i cilj toga. Moramo biti pametniji od njih. Moramo biti kulturniji od njih i mudriji od njih", rekao je dodajući da se ne "smije upasti u zamku". "Oni upravo to žele, oni upravo to iniciraju", govori ministar.
"Pokušajmo doskočiti na inteligentan način svemu tome što oni čine. Nismo još doskočili tome, ali u jednom trenutku hoćemo jer ćemo se sada početi intenzivno time baviti. Ovo više nema nikakvog smisla", izjavio je dodajući da se time otvaraju rane onima koje one nisu zacijelile ni nakon 34 godine.
Na pitanje našeg reportera Ivana Hrstića jesu li te provokacije namjerne, Anušić kaže da se ništa ne događa slučajno. "Cilj provokacije je isprovicirati drugu stranu, u ovom slučaju nas. Kad se desi nekakav incident, onda će reći "Hrvati su ovakvi, onakvi"... Mi smo time izloženi desetljećima, ovo sada je posebna razina političkog hibridnog ratovanja i s njime se suočavamo od kad imamo neovisnu državu. Moramo doskočiti tome i štititi naše ljude, naše vrijednosti i sve ono što Hrvatsku čini neovisnom i samostalnom, a to je prvenstveno Domovinski rat i sve što je iz njega poteklo," rekao je.
Otkrivanje posmrtnih ostataka
Osvrnuo se na sahranu posmrtnih ostataka, među kojima je i Nicolier.
"I dalje tragamo za 1703 osobe, svakodnevno nailazimo na grobišta diljem Slavonije, Hrvatske. Da li su to još iz Drugog svjetskog rata, da li iz Domovinskog... Nalazimo ih na način, drugačijim metodama o kojima u ovom trenutku nije potrebno govoriti", otkriva Ivan Anušić.
Spominje i radikalizaciju, odnosno sve jaču podjelu u društvu. "Vjerujte da bi puno njih bilo vrlo sretno da se radikalizira situacija i da se određene političke nestabilnosti preliju iz određenih susjednih zemalja. Obrazac je vrlo sličan, što tumačimo na način da ovo nije slučajnost", zaključuje.
"Ne smijemo upasti u tu zamku. Moramo pokazati dostojanstvo, strpljivost, naš mentalitet koji je suprotan od onog koji nam se pokušava nametnuti. Moramo sačuvati stabilnost, mir, suživot i one vrijednosti za koje smo se odlučili prije 35 godina", zaključuje.
