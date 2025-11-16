Od sutra velika akcija prometne policije u cijeloj zemlji: Evo koga će posebno kontrolirati

U varaždinskoj županiji, u srijedu, 19. studenog, policijski službenici će provesti i ciljanu akciju pojačanog nadzora teretnih automobila i autobusa. U četvrtak, 20. studenog 2025. godine od 7 do 15 sati provest će se ciljana akcija s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom. Ciljanom akcijom rukovoditi će Služba za javni red i sigurnost.