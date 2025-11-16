Od sutra velika akcija prometne policije u cijeloj zemlji: Evo koga će posebno kontrolirati

Velika policijska akcija u Hrvatskoj dio je širih djelovanja na teritoriju čitave Europske unije posvećenih sigurnosti vozila na cestama.
Cijeli tjedan od 17. do 23. studenoga 2025. godine na području Policijske uprave zagrebačke, policijski će službenici provesti preventivno-represivnu akciju usklađenu s akcijama Europske unije prema ROADPOL-u koja će biti usmjerena na nadzor teretnih vozila i autobusa, prenosi Dnevnik.hr.
U varaždinskoj županiji, u srijedu, 19. studenog, policijski službenici će provesti i ciljanu akciju pojačanog nadzora teretnih automobila i autobusa. U četvrtak, 20. studenog 2025. godine od 7 do 15 sati provest će se ciljana akcija s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom. Ciljanom akcijom rukovoditi će Služba za javni red i sigurnost.
Akcije od 17. do 23. studenog
Ostale policijske uprave nisu precizirale datume, ali se očekuju akcije u najavljenom rasponu datuma od 17. do 23. studenog. Akcija je usmjerena na podizanje veće razine sigurnosti u prometu te će se nadzirati:
- tehnička ispravnost vozila,
- valjanost preventivnog tehničkog pregleda,
- brzina,
- vrijeme vožnje, prekidi vožnje i razdoblje odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika,
- kao i ostali prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.
Posebna pozornost posvetit će se nadzoru autobusa, a naročito onih koji su označeni za prijevoz djece.
Preventivno-represivna akcija "Nadzor teretnih vozila i autobusa" usklađena je s akcijama ROADPOL-a za 2025. godinu.
