FOTO / Udruga VeDRA nakon Pavličekovih optužbi položila vijenac kod Borova sela

„U razgovoru s predstavnicima policije, koji su bili iznimno profesionalni, donijeli smo odluku da radi visokog rizika vijenac ne polažemo u Dunav kod Vukovara. Poslije svega mogu reći da se osjećam krajnje neugodno i kao stranac u svojoj državi. Željeli smo položiti vijenac u Dunav u spomen na veći broj vukovarskih Srba koji su nevini ubijeni i bačeni u Dunav. Zašto bi odabrali neki drugi termin kada su i to žrtve? Mislio sam da je u Hrvatskoj teško biti živ Srbin, ali očigledno nije lako biti niti mrtav Srbin“, rekao je Birtvić.