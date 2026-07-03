"Rijetko se to događa, ali ovaj put je tako. Plenković se zaigrao jer je Milanović krenuo mudro i dio desnice već je stao na stranu predsjednika. Zbog svog jala i narcističke nemoći, Plenković ulazi u stanje autodestrukcije, no nisam siguran da će zbog svoje naravi to Milanović uspjeti voditi dalje. Svejedno, narod će vidjeti kakva će biti budućnost ako se priklonimo Milanoviću, nije sjajna, ali potpuno ćemo potonuti ako se priklonimo Plenkoviću. Gdje su nam sveučilišta, Crkva, gdje je oporba? Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji. Netko se igra s vojskom, prijeti vojskom i da netko ugrožava stabilnost Republike Hrvatske."