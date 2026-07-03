SUKOB OKO MIMOHODA
Marko Vučetić: General Kundid je došao kao vojnik i kao vojnik će otići
Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao novi sukob predsjednika Zorana Milanovića s premijerom Andrejem Plenkovićem.
"Imamo različite strukture ličnosti i mislim da bi predsjednik morao nešto naučiti od ministra Damira Habijana, a to je da povremeno djeluje efektom iznenađenja. Da je akciju izveo neposredno prije 14. srpnja, onemogućio bi odlazak vojnika u Pariz i ne bi dao prostor omogućiti HDZ-u da demonstrira moć u državi", rekao je Vučetić pa nastavio:
"Ta moć proizlazi iz jednog deficita demokratskog pogleda i suficita narcističke strukture. Mislim da bi, kad bi postojala mogućnost, a ne postoji, poslati predsjednika i premijera u Francusku ili neku drugu državu na vještačenje, kako bismo prepoznali njihovu psihološku strukturu pa da shvatimo iz kojih pobuda donose odluke."
"Milanović ima problema s naravi"
Naglasio je da Plenković ima kontrolu nad svime u državi.
"Sad želi pokazati da ima kontrolu i nad vojskom. Milanović je iskoristio ovu potpuno benignu situaciju kako bi pokazao na što je HDZ spreman u kriznim situacijama i kakva je to protudemokratska volja. No, kako ima problema s naravi, ulazi u svađe s novinarima i akciju nije izveo potpuno dobro. Kao ni kad se kandidirao na parlamentarnim izborima. Preuranjeno djeluje pa ulazi u fazu samoranjavanja."
Vučetić vjeruje da će Vlada učiniti potez pravnog i političkog nasilja.
"Najprije naprave pripremu uz nekakve ustavne stručnjake i istrošene političare, koji će reći da je Plenković u pravu. U ovoj Vladi imamo povijest nasilništva i nije mi jasno zašto oporba glumi nepristranost kad ovdje nema nepristranosti."
Čiji je propust?
"Ako predsjednik prekrši zakon, recite što bi se dogodilo da je premijer poštovao ustavnu odredbu i na vrijeme obavijestio Milanovića o pozivu u Pariz? Propust, grešku i kršenje Ustava napravio je Plenković. Postavimo pitanje, je li zakon jači od Ustava. Jasno mi je da stručnjaci idu s jednom varijablom i ništa drugo ne promatraju, ali uzmimo sve moguće svjetove i situacije. Onaj koji u hijerarhijskom sustavu zna koga poslušati je general Kundid. A ako želimo vojsku koja će nastupati prema mišljenju pravnika, onda predsjednika Ustavnog suda možemo pretvoriti u načelnika Glavnog stožera."
Smatra da je Milanović ovaj put u pravu.
"Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji"
"Rijetko se to događa, ali ovaj put je tako. Plenković se zaigrao jer je Milanović krenuo mudro i dio desnice već je stao na stranu predsjednika. Zbog svog jala i narcističke nemoći, Plenković ulazi u stanje autodestrukcije, no nisam siguran da će zbog svoje naravi to Milanović uspjeti voditi dalje. Svejedno, narod će vidjeti kakva će biti budućnost ako se priklonimo Milanoviću, nije sjajna, ali potpuno ćemo potonuti ako se priklonimo Plenkoviću. Gdje su nam sveučilišta, Crkva, gdje je oporba? Nalazimo se u ozbiljnoj situaciji. Netko se igra s vojskom, prijeti vojskom i da netko ugrožava stabilnost Republike Hrvatske."
Uvjeren je da general Kundid neće predati ostavku.
"Ona u vojsci proizlazi iz dezerterskih pobuda, a ne iz želje da se provodi zakon. Plenković to ne razumije jer ne razumije vojsku. Znamo da je Domovinski rat izbjegao. General Kundid je došao kao vojnik i kao vojnik će otići. Sigurno mu se priprema politička osveta, a na njegovom primjeru ćemo vidjeti koliko je točno Hrvatima stalo do vojske. Ako će to prešutjeti, onda im zapravo nije stalo do nje. Jer, da je Hrvatima stalo do vojske, napravili bi efekt iznenađenja Vladi i njenim najavama", zaključio je Marko Vučetić.
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