Bauk: Nije se Kundid bojao četnika, neće ni vas; Đakić: Budalo

"Načelnik Glavnog stožera je po članku 69. išao provesti odluku ministra obrane, a onda je dobio zapovijed predsjednika Republike", kazao je, citirajući i druge članke o zapovijedima vrhovnog zapovjednika. "Prema tome, postupio je kako je trebao. Nije vam Kundid Tomislav Sokol da se možete s njime tako šutati. On se četnika nije bojao pa se neće ni vas. Ne znam trebam li prevoditi što znači vrhovni zapovjednik. To je ono što je vama Plenković, vojsci je to Milanović", poručio je.