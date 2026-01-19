Oglas

ministar obrane u dohi

Anušić predstavio hrvatsku obrambenu industriju katarskim šeicima

Hina
19. sij. 2026. 14:44
PXL_Ivan Anušić
Patrik Macek/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić u ponedjeljak je predstavio potencijale hrvatske obrambene industrije katarskom državnom vodstvu povodom izložbe DIMDEX koja se u organizaciji vojske te zemlje održava u Dohi.

Anušić je na poziv katarskog kolege stigao u dvodnevni službeni posjet Kataru povodom međunarodne izložbe naoružanja i opreme DIMDEX, priopćilo je ministarstvo obrane (MORH).

S ministrom su u arapsku zemlju stigli i direktor Glavnog stožera Oružanih snaga general-bojnik Denis Tretinjak te izaslanstvo Hrvatske ratne mornarice predvođeno njezinim zapovjednikom kontraadmiralom Damirom Dojkićem.

Anušić se u Dohi susreo sa šeikom Tamimom bin Hamad Al Tanijem, emirom Katara, te ministrom obrane šeikom Saudom bin Abdulrahmanom Al Tanijem

Katarsko vodstvo upoznao je s „mogućnostima i prednostima hrvatske obrambene industrije”, stoji u priopćenju MORH-a.

Anušić je naglasio da hrvatske obrambene tvrtke čiji su proizvodi „poznati na svjetskom tržištu” svojim „kapacitetima proizvodnje, znanjem i kvalitetom” mogu biti snažan partner katarskim oružanim snagama. 

Ministar je u Dohi prisustvovao potpisivanju Sporazuma o suradnji između hrvatske tehnološke tvrtke Orqa i Barzan Holdingsa, vodeće katarske tvrtke za obranu i sigurnost.

Orqa je tim sporazumom iskazala namjeru da se postigne dogovor o partnerstvu u lokaliziranoj proizvodnji njezinih bespilotnih letjelica u Kataru, stoji u priopćenju.

„Tvrtka Orqa jedna je od hrvatskih tehnoloških tvrtki koja nezaustavljivo pronalazi svoj put na brojnim tržištima u Europi i svijetu”, rekao je Anušić.

Suvremene vojske i suvremene vojne operacije nezamislive su bez FPV dronova, a Orqini dronovi isključivo su europski, odnosno hrvatski proizvod“, zaključio je ministar Anušić.

Na samom DIMDEX-u, izložbi koju organizira katarska vojska, sudjelovale su i hrvatske tvrtke Olimp Defense Group i Shadow Nautics.

DIMDEX MORH Ministarstvo obrane RH doha ivan anušić katar obrambena industrija

