Anušić u Grčkoj: Puno je mogućnosti za suradnju naših obrambenih industrija

Anušić, koji je s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga generalom Tihomirom Kundidom u službenom posjetu Grčkoj, održava sastanke s kolegama iz zemalja jugoistočne Europe jer je Hrvatska "posebno zainteresirana za stabilnost" tog područja, ali i kako bi se uspostavila suradnja "naših vojnih industrija", pojašnjava se u priopćenju.