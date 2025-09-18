Oglas

U Makarskoj

Obilježava se Dan Hrvatske ratne mornarice. Oglasio se Anušić

author
Hina
|
18. ruj. 2025. 14:25
Hrvatska ratna mornarica
MORH

Makarska u četvrtak obilježava Dan HRM-a u spomen na pomorsku bitku iz 887. godine u makarskom akvatoriju. Riječ je o bitci nazvanoj Mucules u kojoj su neretvanski gusari nanijeli poraz Mlečanima.

Oglas

Nakon što su predstavnici Hrvatske ratne mornarice položili vijenac na Spomen ploču pomorske bitke kod Makarske, i s ophodnog broda Lučke kapetanije spušten je vijenac u more za sve poginule hrvatske mornare.

Centralna svečanost održat će večeras u gradskoj luci gdje će biti uprizorenje povijesne pomorske bitke.

U goste stižu, kako bi pomogli u uprizorenju bitke, Karlovački bubnjari, Dubrovački trombunjeri, Gusari Župe Dubrovačka, Krvavički gusari te Lađari iz Komina.

Nakon toga će biti  koncert Jurice Pađena & Aerodroma.

Teme
Dan Hrvatske ratne mornarice Hrvatska ratna mornarica Ivan Anušić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ