Obilježava se Dan Hrvatske ratne mornarice. Oglasio se Anušić

Makarska u četvrtak obilježava Dan HRM-a u spomen na pomorsku bitku iz 887. godine u makarskom akvatoriju. Riječ je o bitci nazvanoj Mucules u kojoj su neretvanski gusari nanijeli poraz Mlečanima.
Nakon što su predstavnici Hrvatske ratne mornarice položili vijenac na Spomen ploču pomorske bitke kod Makarske, i s ophodnog broda Lučke kapetanije spušten je vijenac u more za sve poginule hrvatske mornare.
Centralna svečanost održat će večeras u gradskoj luci gdje će biti uprizorenje povijesne pomorske bitke.
U goste stižu, kako bi pomogli u uprizorenju bitke, Karlovački bubnjari, Dubrovački trombunjeri, Gusari Župe Dubrovačka, Krvavički gusari te Lađari iz Komina.
Nakon toga će biti koncert Jurice Pađena & Aerodroma.
