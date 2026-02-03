Apel HZJZ-a: Laser nije igračka, može ozbiljno ugroziti zdravlje!

Pozivaju se na Pravilnik objavljen u Narodnim novinama koji jasno uređuje mjere zaštite od optičkog zračenja, jer takvo zračenje može predstavljati rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Uz navedeno, propisi o općoj sigurnosti proizvoda propisuju da se na tržište smiju stavljati isključivo sigurni proizvodi, odnosno proizvodi koji pri uobičajenoj ili razumno predvidivoj uporabi ne predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača.