Apel HZJZ-a: Laser nije igračka, može ozbiljno ugroziti zdravlje!

Hina
03. velj. 2026. 09:22
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u utorak je upozorio da laserski pokazivači i drugi laserski uređaji, iako se često prodaju kao igračke, mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito vid te je apelirao na odrasle da vlastitim ponašanjem pokažu djeci da laser nije igračka.

Naglasili su kako laser nije i ne smije se smatrati igračkom. Prema važećim propisima RH, uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje, kakvo proizvodi laser, podliježu pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja.

Pozivaju se na Pravilnik objavljen u Narodnim novinama koji jasno uređuje mjere zaštite od optičkog zračenja, jer takvo zračenje može predstavljati rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Uz navedeno, propisi o općoj sigurnosti proizvoda propisuju da se na tržište smiju stavljati isključivo sigurni proizvodi, odnosno proizvodi koji pri uobičajenoj ili razumno predvidivoj uporabi ne predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača.

Usmjeravanje lasera u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida i opasnih situacija s ozbiljnim posljedicama, upozorili su. 

U priopćenju pozivaju javnost da obrati pozornost na predmete koje djeca donose u školu ili vrtić te da ne dopuštaju djeci korištenje laserskih uređaja. Također apeliraju na odrasle da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao „igračke“ ili sredstva uznemiravanja drugih.

"U slučaju sumnje na ozljedu laserskim uređajem, odmah potražite liječničku pomoć! Ovaj poziv na oprez temelji se na važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske čiji je cilj zaštita zdravlja djece i svih građana. Prevencija i odgovornost zajednička su obveza svih nas. Laser nije igračka. Zaštitimo zdravlje svakog pojedinca", zaključili su. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
