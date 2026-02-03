Oglas

HITNE DOKAZNE RADNJE

Akcija USKOK-a: Uhićen šef granične policije na Bajakovu

Hina
03. velj. 2026. 08:51
bajakovo granični prijelaz
PU vukovarsko-srijemska/ilustracija

Uskok je izvijestio da je zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti u Vinkovcima u utorak ujutro uhićen policajac, a neslužbeno riječ je o načelniku granične policije na Bajakovu.

Uhićenje i hitne dokazne radnje, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, po nalogu Uskoka, provodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska, izvijestilo je tužiteljstvo.

"Navedene radnje provode se u Vinkovcima u odnosu na policijskog službenika za kojeg se osnovano sumnja da je počinio kaznena djela protiv službene dužnosti", dodaju u priopćenju.

Neslužbeno riječ je o načelniku postaje granične policije Bajakovo koji si je navodno pisao prekovremene sate i temeljem toga uzimao slobodne dane.

Uskok je izvijestio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o pokretanju istrage.

