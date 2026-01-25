Prvi slučaj zabilježen je prošle nedjelje, a drugi u četvrtak. Oba djetata su lasere dobila na poklon, a jedan od njih imao je snagu 100 mW, što višestruko premašuje sigurnosne pragove. U medicini se takva snaga koristi isključivo pod strogim nadzorom za namjerno spaljivanje bolesnog tkiva.