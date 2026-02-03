Oglas

"ozbiljna zabrinutost"

Srpsko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo na doček rukometaša uz Thompsona

03. velj. 2026. 08:48
Marko Perković Thompson
Igor Kralj/PIXSELL

Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebali postati poligon za isticanje poruka mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti, već prilika za promicanje međusobnog poštovanja i tolerancije, poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije, nakon što je sinoć u Zagrebu organiziran doček rukometaša na kojem je pjevao Marko Perković Thompson.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izrazilo je "ozbiljnu zabrinutost zbog novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih s ideologijom iz razdoblja Drugoga svjetskog rata koja je prouzročila masovna stradanja srpskog, romskog i židovskog naroda, kao i antisrpskih grafita koji su u posljednje vrijeme zabilježeni u Republici Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb", stoji u njihovom priopćenju.

Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebali postati poligon za isticanje poruka mržnje, povijesnog revizionizma i netrpeljivosti, već prilika za promicanje međusobnog poštovanja i tolerancije, navode.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije vjeruje da se trajna stabilnost i međusobno povjerenje u regiji mogu graditi isključivo kroz otvoren i odgovoran dijalog, uzajamno uvažavanje i pažljiv odnos prema složenim stranicama zajedničke povijesti, te da Republika Hrvatska, stoji u priopćenju Ministarstva, kao država članica Europske unije, treba imati značajnu ulogu u promicanju tih načela i u doprinosu atmosferi razumijevanja, tolerancije i unapređenja dobrosusjedskih odnosa.

