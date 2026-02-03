Srpsko Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo na doček rukometaša uz Thompsona

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izrazilo je "ozbiljnu zabrinutost zbog novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih s ideologijom iz razdoblja Drugoga svjetskog rata koja je prouzročila masovna stradanja srpskog, romskog i židovskog naroda, kao i antisrpskih grafita koji su u posljednje vrijeme zabilježeni u Republici Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb", stoji u njihovom priopćenju.