Apel posjetiteljima koncerta: Ne zovite 112 ako trebate liječnika, na vidljivim mjestima bit će zdravstveni djelatnici

"Mogu reći da posljednjih nekoliko tjedana intenzivno radimo na organizaciji zdravstvene zaštite, posebno za sutrašnji događaj. Tako da sve službe budu spremne. Važnu ulogu imaju svi dijelovi sustava, od primarne do sekundarne zaštite. Uz to, radimo na obavještavanju građana kako bi i oni bili spremni za to kako se ponašati pa da sve bude u najboljem mogućem redu", izjavio je pa nastavio: