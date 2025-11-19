HRVOJE VIDOVIĆ
Arhitekt za N1: Dva su ključna problema s novim Zakonom o prostornom uređenju
Predsjednik Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata, Hrvoje Vidović, u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirao je uvođenje Zakona o prostornom uređenju, koji je kod struke izazvao podosta polemika.
Praktički ujedinjena na svim razinama, ona se protivi onome što je Vlada iznijela u javnoj raspravi. Ali, primjedbe nisu uvažene i, kako je rekao za N1 Nino Raspudić, na njih oko 400 uopće nije ni odgovoreno ničim osim da su "uvažene, ali odbijene".
Ipak, na samom početku komentirao je požar u neboderu Vjesnika.
"Vidjet ćemo tek razmjere štete i koliko je stradala konstrukcija. Bitna je analiza situacije koja je dovela do tog stanja", kazao je Vidović pa komentirao može li u modernoj metropoli biti nešto slično:
"Teško je to zamisliti, ali ne ide to samo državi na teret. Akteri su i gradovi i građani. Još nismo uspjeli pronaći mehanizme, aktere i postupke prema kojima bi centralne gradske lokacije bile iskorištene na pravi način, što zbog vlasničkih odnosa, što zbog niza drugih relacija. Tu je niz tema s kojima se nismo na pravi način bavili."
Što vidi na lokaciji Vjesnika?
"Sigurno ne zapuštenu zgradu. Ona je primjer vrhunske poslovne arhitekture svoga doba, usporediva sa svjetskim primjerima. Možda dobije prilagođeniju funkciju, za današnji trenutak. No, zahtijeva specifičnu i kompleksnu rekonstrukciju kako bi zadovoljila zahtjeve ovog doba."
No, glavna tema za Vidovića svakako je Zakon o prostornom uređenju. Struka mu se protivi.
"Morali bismo se vratiti unatrag da bismo došli do ključnih dijelova ove teme, čak deset ili više godina. Naime, 2014. stupa na snagu novi Zakon o prostornom uređenju, koji od starta struka ocjenjuje kao konceptualno kriv u svojim ključnim postavkama, gdje je dokinuta ili pobrkana hijerarhija nadležnosti od državne prema lokalnoj razini. Te kritike su se pokazale ispravne jer nisu doneseni planovi državne ili lokalne razine, a da bi bili okosnica postojećeg sustava. Zato smo se zalagali za potpunu zakonsku reformu, koja bi bolje odgovorila na zahtjeve današnjice. Čak smo pripremili deset točaka kojima smo to imenovali."
Tvrdi da zakonski prijedlog u Saboru ne predstavlja reformu koju zagovaraju.
"Iako se donosi kao novi zakon, može se smatrati izmjenama i dopunama starog zakonskog okvira, uz sitna poboljšanja i potencijalna pogoršanja, a to je u fokusu rasprava. Nažalost, one su politizirane na način koji možda pomogne, ali i odmogne približavanju javnosti oko ključnih tema."
Što struka smatra pogoršanjem?
"Problematična su ona koja nismo očekivali. Naime, trenutno je zaobiđena, a to se prijedlogom nastavlja, obaveza i mogućnost da prostorni planovi odrede nedvojbeno područja na kojima je potrebno izraditi detaljnije planove. Tu je najveći kamen spoticanja jer struka detaljnije planove smatra esencijalnim sastojkom. A to je ključno kako bi se izbjegle ekscesne pojave. Resorno ministarstvo smatra da to nije nužno i da se to može pokriti općenitijim planovima, oko čega se razilazimo."
Problem su i kratki rokovi, za što Vidović kaže da širi moguća građevinska područja.
"Tu su pomiješane neke stvari i kreiraju nove probleme. Mi kao Komora mislimo da je ovo rješenje zbilja "preko koljena" i da ne može donijeti adekvatne rezultate. Ipak, mislim da bi amandmani mogli pomoći jer postoji prostor za dorade. Glavna pitanja su ti rokovi, koji nisu realni, kao i priuštivo stanovanje na područjima koja nisu za to namijenjena", zaključio je Hrvoje Vidović.
