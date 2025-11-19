Arhitekt za N1: Dva su ključna problema s novim Zakonom o prostornom uređenju

"Morali bismo se vratiti unatrag da bismo došli do ključnih dijelova ove teme, čak deset ili više godina. Naime, 2014. stupa na snagu novi Zakon o prostornom uređenju, koji od starta struka ocjenjuje kao konceptualno kriv u svojim ključnim postavkama, gdje je dokinuta ili pobrkana hijerarhija nadležnosti od državne prema lokalnoj razini. Te kritike su se pokazale ispravne jer nisu doneseni planovi državne ili lokalne razine, a da bi bili okosnica postojećeg sustava. Zato smo se zalagali za potpunu zakonsku reformu, koja bi bolje odgovorila na zahtjeve današnjice. Čak smo pripremili deset točaka kojima smo to imenovali."