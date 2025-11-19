Oglas

"Gdje su silne inspekcije?"

Selak Raspudić: Suvlasnike Vjesnikova nebodera pozvati na obavijesni razgovor

author
Hina
|
19. stu. 2025. 11:09
27.10.2025., Zagreb - U Saboru je odrzan okrugli stol Kluba nezavisnih zastupnika o temi „Kradu li mobiteli i drustvene mreze nasoj djeci djetinjstvo?“. Izjave sudionika okruglog stola. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić rekla je u srijedu kako zgrada Vijesnika nije bila održavana i nije imala zadovoljavajuću protupožarnu zaštitu te je mišljenja kako bi suvlasnike zgrade i njezine upravitelje trebalo pozvati na obavijesni razgovor.

Oglas

"Ovo je u najmanju ruku ugrožavanje imovine i zdravlja ljudi koliko je zgrada bila zapuštena i podinvestirana", upozorila je Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika tijekom slobodnih govora u Saboru.

Upitala se gdje su bile i što su radile sve te silne inspekcije koje inače "maltretiraju privatne vlasnike ili poduzetnike".

"Dok se iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi nedavni Zakon o upravljanju i održavanju zgrada i docira svim građanima kakve obaveze imaju kao suvlasnici zgrada, izgleda da baš država koja je tamo većinski vlasnik ništa nije održavala", rekla je.

Navela je i da je iz prve ruke vidjela kako je taj neboder zapušten i uništen te desetljećima nije saniran.

Upitala se tko je uopće dopustio da tamo borave ljudi i da se drži pismohrana državnih institucija.

Selak Raspudić je, govoreći o predloženom Zakonu o prostornom uređenju, rekla kako je prostor naše najveće blago. "Nakon što se loše upravljanje zemljom manifestiralo u tome da smo izgubili gotovo 400.000 stanovnika, gotovo jedino što nam preostaje da ostavimo budućim generacijama u nasljeđe je upravo prostor RH. Zbog toga ne možemo dopustiti njegovu ikakvu devastaciju", upozorila je Selak Raspudić u Sabor uime Kluba nezavisnih zastupnika.

Podsjetila je da je u javnom savjetovanju bilo 1700 primjedbi na taj zakon a većina ih nije usvojena. Založila se za još jednu raspravu sa strukom i stručnim institucijama najavivši da će se založiti da minimalno između dvije rasprave bude okrugli stol u kojem će se struka suočiti sa resornim ministarstvom a ne da to čine saborski zastupnici kojima to nije struka. Drži i da bez sagledavanje ovih primjedbi struke Sabor ne može razmotriti usvajanje tog zakona.

I Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, Unija Kvarenera i ISU-PIP-a) osvrnuo se na prijedlog Zakona o prostornom uređenju i upozorio na pitanje postavljanja tzv. mobilnih kućica u kampovima.

Rekao je kako se tu ne radi ni o kakvim kamp kućicama nego o čvrstim objektima a što nema nikakve veze sa šatorima ili kamperima te kamp kućicama već o nečemu što je spojeno na infrastrukturu od odvodnje do struje i slično.

"U stvari smo u prostoru dobili jedno turističko naselje a ne kamp. I to turističko naselje koje nije planirano prostornim planom", kazao je.

Baksa (NPS): Poslodavci imaju predrasude i diskriminaciju prema osobama s nvaliditetom

Ivica Baksa (Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjever) pozvao je da se počne riješavati problem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Upozorio je da danas u Hrvatskoj živi 675.000 osoba s invaliditetom što je 17,5 posto stanovništva. Od tog broja njih 274.000 je u radnoj dobi, a oko 9000 ih je prijavljeno kao nezaposleni.

Iznio je podatak da je po izvješću o zapošljavanju u prvih pola godine među svim novozaposlenim putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo 3,8 posto osoba s invaliditetom. "Taj postotak je stabilan ali ne raste. Ne odražava stvarne mogućnosti niti potrebe tržišta rada", rekao je.

Baksa kaže da i dalje postoje predrasude i diskriminacija prema osobama s invaliditetom jer poslodavci unaprijed procjenjuju ono što osoba ne može, umjesto onoga što može uz prilagodbu. Također, poslodavci radije plaćaju penale nego zapošljavaju osobe s ivaliditetom.

Teme
Marija Selak Raspudić Vjesnik Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ