Avdagić: Milanović kaže da se s Rusima nedovoljno razgovara? Tu Plenković radi dobar posao

"Ukrajina se bori za suverenitet. Treba li Rusima prepustiti svoj teritorij? Je li isto trebala u Domovinskom ratu i Hrvatska? Žele li Hrvati, Nijemci, Francuzi, Estonci, ili bilo tko drugi, biti dio istočnog bloka? Ukrajinci to ne žele. Želimo li mi kao Europa, u kojoj se njeguju vladavina prava i suverenitet, da se nekoj zemlji oduzima pravo donošenja vlastitih odluka? Kad bi se to zabranilo, da li bi Slovačka i Mađarska mogle ići kontra 25 drugih članica po pitanju Ukrajine? Mnogo je tu pitanja, ali činjenica je da se Ukrajinci bore za svoje interese i svoju sigurnost, a njihov slom bi vrlo lako narušio interese i sigurnost svih drugih u Europi. Može li Milanović garantirati da Rusi ne bi išli prema Poljskoj? Može li to Orban? Može li Fico? Nitko ne može i zato ne treba riskirati. Također, ne treba se pozivati na nacionalne interese, time se gubi smisao ulaska u Uniju, gubi se smisao ulaska u NATO savez. Članice moraju misliti i na druge, ne samo na sebe. Prije ili kasnije će ta pomoć biti potrebna i onima kojih se sad rat u Ukrajini možda ne tiče direktno. Potrebno je izbjeći krajnosti i pronaći kompromise. Ili, kako volim reći, moramo plivati u srednjoj struji. Iako ne vjerujem da njihove poruke o ovoj temi dopiru do građana, moram reći da po pitanju odnosa prema Ukrajini i Rusiji Plenković i njegova Vlada rade dobar posao."