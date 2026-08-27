Vlajčić: "Podmećeš požare, a primaš poticaje? Nema više!"

O detaljima kad za to dođe vrijeme, ali ići ćemo u izmjene zakonodavstva u smjeru koji će osigurati da oni koji ne poštuju ustavnopravni poredak RH, vrijeđaju ugled naše domovine ili počinjenjem teških kaznenih djela ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu drugih budu izuzeti od isplate bilo kakvih poticaja i subvencija.