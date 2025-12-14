Bačić o svojim zakonima: "Idemo za tim da napravimo reformski iskorak"

- U Hrvatskom zakonodavnom sustavu, već u zakonu do 2014. godine je bila predviđena kao važan instrument provedbe urbanističkih planova - urbana komasacija. To u naravi znači da će negrađevinske čestice našim sugrađanima u građevinskom zemljištu postati građevinske, jer vi možete imati česticu od 1000 kvadrata, a da je minimalna građevinska čestica 500 kvadrata, ne možete graditi jer vam je uska, nepravilnog oblika, pojašnjava.

