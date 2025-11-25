Bačić potvrdio: Miniranje je najizglednija opcija za rušenje Vjesnika

"U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, a ono što se može zaključiti iz njihova stava i stava Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, izgledno je uklanjanje putem miniranja", kazao je Bačić novinarima u Saboru govoreći o novostima oko nebodera Vjesnika izgorjelog u požaru.