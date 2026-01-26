Bačić u obilasku centra Zagreba: Lakše je graditi novo nego obnavljati staro

"Meni je žao da to nismo završili prije i da su rokovi pomaknuti. Samo oni koji provode konstrukcijsku obnovu nakon potresa znaju da je vrlo teško odmah, u startu, znati što vas na kraju obnove očekuje. U svakom slučaju država tim stanarima plaća najam dok čekaju obnovu, pa je i nama cilj da vlasnike stanova što prije vratimo u njihove zgrade jer to nama pričinjava dvostruki trošak", rekao je Bačić.