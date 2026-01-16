Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u petak je u Velikoj Gorici najavio novu zonu za priuštivo stanovanje te obišao tri obitelji kojima su izgrađene zamjenske obiteljske kuće u sklopu poslijepotresne obnove.
Ministar Branko Bačić je, na sastanku s gradonačelnikom Velike Gorice Krešimirom Ačkarom, najavio da će se, u skladu s novim Zakonom o prostornom uređenju, na zemljištu koje je trenutačno poljoprivredno, a nalazi se u neposrednoj blizini škole, vrtića, školske dvorane i ostale osnovne infrastrukture, definirati zona priuštivog stanovanja.
„Gradsko vijeće donijet će program priuštivog stanovanja kojim će to područje odrediti kao zonu priuštivog stanovanja. Nakon toga će se urbanističkim projektom, na temelju Zakona o prostornom uređenju, vrlo brzo omogućiti izgradnja novih stambenih jedinica za mlade Velikogoričane“, objasnio je ministar.
Gradonačelnik Ačkar istaknuo je da novi zakonski okvir predstavlja "veliku priliku" za jedinice lokalne samouprave.
„Izradit ćemo program lokalnog priuštivog stanovanja za naše sugrađane. Zahvaljujući novom zakonu, mlade će obitelji moći kupiti gotove stanove na području Velike Gorice, u blizini dječjih vrtića, škola, sportskih dvorana i ostalih sadržaja. Ono što je prije trajalo godinama sada će, sukladno odluci Ministarstva, biti moguće realizirati u znatno kraćem roku“, rekao je Ačkar.
U Velikoj Gorici niče poduzetnička zona Kušanec-istok
Na sastanku je istaknuta važnost izgradnje poduzetničke zone Kušanec-Istok, neposredno uz autocestu Zagreb-Sisak, za što će država darovati nekretninu Gradu Velikoj Gorici.
„To je sjajna lokacija veličine oko 52 hektara i vrijednosti gotovo 32 milijuna eura. Do kraja travnja Vlada će donijeti odluku o darovanju, nakon čega ćemo ići u realizaciju", najavio je Bačić te dodao da je za poduzetničku zonu osigurana i kompletna infrastruktura.
Gradonačelnik Ačkar dodao je da će projekt „omogućiti daljnji razvoj Velike Gorice, punjenje proračuna, a samim time i podizanje standarda života svih naših sugrađanki i sugrađana“.
Na sastanku se razgovaralo i o stanju poslijepotresne obnove te je istaknuto da je na području Velike Gorice obnova u potpunosti završena na 41 lokaciji, a obuhvaćeno je ukupno 299 stambenih jedinica. Od toga se 27 odnosi na nekonstrukcijsku obnovu, šest na konstrukcijsku obnovu, dodijeljena je jedna novčana pomoć za kupnju kuće ili stana te je izgrađeno sedam zamjenskih obiteljskih kuća. Trenutačno je u postupku obnove još 31 lokacija.
„Zaprimljeno je ukupno 129 zahtjeva za obnovu, od čega je 121 riješen. Preostalih osam zahtjeva nalazi se u upravnom postupku jer podnositelji u početku nisu ispunjavali uvjete, a sada se kroz žalbeni postupak utvrđuje njihovo pravo“, rekao je ministar Bačić.
Prema njegovim riječima, najvažniji razlog današnjeg posjeta bio je obilazak obitelji u novoizgrađenim obiteljskim kućama u Kučama, Buševcu i Otroku. „Time potvrđujemo da smo praktično završili cjelokupnu obnovu na prostoru ovog grada. Svi objekti javne namjene koji su bili u obnovi završeni su, a naši sugrađani uselili su u svoje zamjenske obiteljske kuće, koje su energetski učinkovite i kvalitetno izgrađene“, rekao je ministar Bačić i zahvalio sugrađanima na strpljenju.
