Na sastanku se razgovaralo i o stanju poslijepotresne obnove te je istaknuto da je na području Velike Gorice obnova u potpunosti završena na 41 lokaciji, a obuhvaćeno je ukupno 299 stambenih jedinica. Od toga se 27 odnosi na nekonstrukcijsku obnovu, šest na konstrukcijsku obnovu, dodijeljena je jedna novčana pomoć za kupnju kuće ili stana te je izgrađeno sedam zamjenskih obiteljskih kuća. Trenutačno je u postupku obnove još 31 lokacija.