Bačić u Petrinji: Model obnove na području potresa skuplji i sporiji, ali bolji

Na sjednici savjeta, savjetodavnog tijela ministra, kojoj su prisustvovali gradonačelnici Siska, Petrinje i Gline te zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet podneseni su izvještaji o procesima obnove u prvih šest mjeseci ove godine. Do 30. lipnja ove godine obnova je završena u potpunosti na 13556 lokacija te je utrošeno 1,04 milijardi eura. Za obnovu koja treba biti završena do lipnja iduće godine bit će ukupno utrošeno 4,12 milijardi eura, za područje zagrebačkog potresa 2,39 milijardi te za obnovu područja petrinjskog potresa 1,73 milijarde eura.