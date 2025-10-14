Trump nezadovoljan svojom fotografijom na naslovnici Timea: "Možda najgora ikad"

Donald Trump se pojavio na naslovnici časopisa Time, koji je pozdravio "njegov trijumf" nakon primirja Izraela i Hamasa, ali je američki predsjednik iskazao nezadovoljstvo svojom fotografijom.
Oglas
Američki predsjednik nalazi se naslovnici poznatog američkog časopisa fotografijom izbliza i iz žablje perspektive. Fotografija milijarderu, zabrinutom za javni imidž, nije po ukusu.
„Časopis Time je napisao prilično dobar članak o meni, ali fotografija je možda najgora ikad“, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025
„'Nestala' mi je kosa, a onda su mi iznad glave dodali nešto poput lebdeće krune, ali iznimno malo. Stvarno čudno! Nikad nisam volio da me fotografiraju iz te perspektive, ali ovo je jako loša fotografija i to se mora reći. Što rade i zašto?", dodaje Trump u objavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas