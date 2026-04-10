Baksa: Gotovo 40 posto starijih osoba je u riziku od siromaštva

Saborski zastupnik Ivica Baksa (NPS) rekao je u petak da sve veći broj građana treće životne dobi živi u siromaštvu, bez adekvatne institucionalne podrške i da je izložen različitim oblicima zanemarivanja i nasilja te upozorio da je gotovo 40 posto starijih osoba u riziku od siromaštva.
Oglas
"Gotovo 40 posto starijih osoba je u riziku od siromaštva, dok među onima koji žive sami taj udio prelazi 64 posto", rekao je Baksa tijekom slobodnih saborskih govora uime Kluba Kluba Centra, NPS-a i GLAS-a.
Baksa: Siromaštvo za starije više nije iznimka nego pravilo
Referirajući se na novo izvješće pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter, upozorio je da u Hrvatskoj više od 329 tisuća umirovljenika živi s mirovinom od svega 406 eura, što, kako je istaknuo, jasno pokazuje da dostojanstvena starost za mnoge građane ostaje nedostižan cilj.
"Siromaštvo više nije iznimka, nego postaje pravilo za velik broj starijih građana”, kazao je Baksa. Posebno je naglasio zabrinjavajući rast nasilja nad starijima jer je broj registriranih slučajeva porastao s 150 u 2018. na čak 964 u 2024., što predstavlja povećanje veće od 500 posto.
Naveo je i da ozbiljan izazov predstavlja nedostatak sustavne skrbi za osobe s demencijom. "U Hrvatskoj ih živi oko 49 tisuća, dok kapaciteti u sustavu socijalne skrbi pokrivaju tek 1,69 posto potreba", rekao je.
Marin Miletić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) rekao je da je u Hrvatskoj više od 100.000 djece koja su siromašna te dodao da se tisućama školske djece ne mogu priuštiti tečajevi stranih jezika, instrukcije i sport. "Djeca su diskriminirana na svaki način", dodao je.
Ustvrdio je i da se u Hrvatskoj "10 milijardi eura ukrade, a onda država ima obraza reći da nema dovoljno novaca za djecu".
Jakšić: SDP želi otvarati temu skraćenog radnog tjedna
Mišel Jakšić (Klub SDP-a) rekao je da će kriza izazvana napadom SAD-a i Izraela na Iran imati do sad najjače reperkusije. "Sve dosadašnje svjetske krize, bile one ratne ili ekonomske, jedino što su nam sigurno uspjele pokazati da su se uvijek slamale na leđima najslabijih. To su uvijek bili umirovljenici i radnici", kazao je.
Istaknuo je da zato SDP traži ekonomski model koji će zaštititi radnike u kojem će nove tehnologije i umjetna inteligencija biti nešto što će pospješivati zapošljavanje, radna prava i pospješivati plaće te im davati i više slobodnog vremena.
"Ne želimo da algoritmi budu netko tko upravlja nama nego da mi koristimo te algoritme. Zato ćemo i dalje otvarati temu skraćenog radnog tjedna", poručio je. Naveo je i da su tim putem s pilot projektima krenule Španjolska, Švedska, Portugal, Norveška, Poljska, Velika Britanija i Island.
Jakšić drži i da u tom smjeru treba ići i Hrvatska te ljudima omogućiti veće plaće i kvalitetniji život. Istaknuo je i da su analize pokazale kako skraćeni radni tjedan nije smanjio produktivnost već je povećao inovativnost, kreativnost te zadovoljstvo i zdravlje ljudi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas