Tena Šimonović Einwalter
Pučka pravobraniteljica: Nekima smeta ova institucija, ali evo teme koja nije ni politička, ni kontroverzna, a tiče se svih
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, te je komentirala izvješće o stanju ljudskih prava koje je podnijela za 2025. godinu, na više od 400 stranica i sa 60 različitih tema.
Prošle godine građani su uputili pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter rekordnih 525 pritužbi na javni zdravstveni sustav, a u fokusu su preduge liste čekanja, nedostatna skrb za onkološke i palijativne bolesnike, te usmjeravanje pacijenata u privatne ustanove.
Na drugom je mjestu po pitanju pritužbi bila diskriminacija, a na trećem socijalna skrb, predstavila je dana izvješće o stanju ljudskih prava Šimonović Einwalter. Izvješće je krajem ožujka poslano u Sabor, obrađujući na više od 400 stranica 60 različitih tema i podtema te sadrži 181 preporuku.
Šimonović Einwalter se za N1 u Novom danu s našom Ninom Kljenak osvrnula na izvješće, naglašavajući poseban fokus izvještaja: "Starije osobe su izabrane za ovo posebno izvješće. To je tema baš zato što vidimo kroz rad po različitim područjima da zapravo stariji strašno teško žive, suočeni su s problemima s kojima su suočeni svi drugi građani, ali i nekim dodatnima. Siromaštvo starijih je nešto što je bila neka prva misao vodilja, jer siromaštvo vodi onda i nemogućnosti ostvarivanja različitih drugih prava, pogotovo ako morate puno toga plaćati, a što ne biste trebali. I tu govorim onda i o zdravstvu, tu onda govorim i o ovim privatnim domovima itd. Znači, zbilja je jako puno problema i nije da se situacija popravlja."
"Mi smo vidjeli da je bila inicijativa prvo i saborske zastupnice, a onda i samog cjelokupnog Hrvatskog sabora, koji je donio jedan dokument, ali koji je pravno neobvezujuć, koji zapravo ništa ne mijenja, samo je, eto, popis nekakvih dobrih želja. I nakon toga nije uslijedilo ništa. Ono što se meni čini je da nakon toga treba ovaj dio po dio rješavati, znači mijenjati, nešto promijeniti. Čini mi se da bi za to bio dobar jedan strateški dokument koji bi onda uključivao međuresornu suradnju i različite aktivnosti, različite mjere, različitih nadležnih ministarstava koji međusobno moraju surađivati."
Šimonović Einwalter nastavlja: "Najavljeno je javno da će se donijeti posebni zakon, ali sad ono što meni recimo nije jasno, a nema baš u javnosti informacija o tome, što bi bilo u tom posebnom zakonu, jer puno toga već pokriveno je u različitim zakonima, bilo da govorimo o području mirovinskog osiguranja ili zdravstvene zaštite ili govorimo o socijalnoj skrbi. Zapravo, zakonski okvir, različiti zakoni postoji, i onda će trebati mijenjati sve te druge zakone. Meni se čini puno učinkovitije zapravo mijenjati pojedine odredbe zakona koje baš treba mijenjati, ali imati jedan dokument koji će natjerati sve one koji trebaju zajednički surađivati."
"Recimo, puno je pitanja kad govorimo o starijima koja su u pitanju suradnje između Ministarstva zdravstva i Ministarstva socijalne skrbi, koja se odnose na to kada se otpušta pacijent iz bolnice, a koji nema kamo ići jer nema nikoga, kamo će on ići i gdje ga se može prihvatiti u sustavu socijalne skrbi. To je, evo, samo jedan primjer."
Šimonović Einwalter naglašava kako je ovakvih primjera mnogo, te da se, naravno, prelijevaju na stvarni život: "Ja znam da neki kojima smeta ova institucija, a kojoj sam na čelu i to što radim, vole prikazivati da se bavim različitim kontroverznim političkim, ideološkim temama. Evo jedne teme koja nije ni politička niti bi trebala biti kontroverzna, koja se tiče svih. Dakle, tiče se svih građana Hrvatske, tiče se svih političkih stranaka. Ono što treba je jedna doza dugoročnog razmišljanja i konsenzusa o tome da smo solidarno društvo u kojem su nam bitni naši stariji, da nam u Ustavu piše da je Hrvatska socijalna država i da nam ne može biti prihvatljivo da imamo 64,4 % starih osoba koje žive same, a koje žive u riziku od siromaštva, da mnogi žive sami, zapušteni, a da se nitko ne brine za njih i da to nije ničiji problem."
