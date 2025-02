Bandićev grob bez spomenika i na četvrtu godišnjicu njegove smrti, iz Grada objasnili zašto

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Milan Bandić preminuo je 28. veljače 2021., a njegov grob na Mirogoju bez spomenika će dočekati i četvrtu godišnjicu smrti dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika.

Za prvu godišnjicu smrti, podsjetimo, s molbom da se obitelji dopusti da uredi pokojnikov grob gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću obratila se Bandićeva udovica Vesna. Nekoliko tjedana kasnije u službenom je glasniku Grada objavljena odluka da se korištenje grobnog mjesta ustupa obitelji. Lani se pak sa sličnom molbom Tomaševiću obratila i Bandićeva kći Ana-Marija, no spomenika za koji je idejno rješenje izradio arhitekt i urbanist Marijan Hržić na grobu i dalje nema, piše Večernji list.

Našli smo Bandićev popis predizbornih obećanja iz 2009. godine. Većinu ih čujemo i uoči ovogodišnjih izbora

Stoje ondje drveni križ i ploča s porukom koju potpisuju “Tvoji Zagrepčanci”, okruženi s nekoliko lampaša, anđeoskih skulptura i cvjetnih aranžmana.

Što kažu bivši suradnici?

“Sramota je da čovjek nema spomenik već četiri godine. Da je on živ i da postoji takav problem, vjerujte mi da bi se u dva do tri mjeseca riješio. Takav je bio Milan Bandić”, kaže Slavko Kojić, jedan od bliskih suradnika bivšeg gradonačelnika.

Da glavni problem nije u postavljaju spomenika, već u mjestu na kojemu je Bandić ukopan, u blizini mirogojskih arkada, ističe Pavle Kalinić, također jedan od njegovih nekadašnjih bliskih suradnika. “Nije tu riječ o spomeniku, već o grobu koji Milan Bandić mora imati. On je ondje pokopan, i to prije četiri godine, a kako je grob tada ostavljen, tako stoji i danas. Gradska vlast ne dozvoljava da se slučaj završi jer smatraju da to nije ukopno mjesto budući da se nalazi izvan arkada. A najmanje tri petine groblja su izvan arkada. I ako na Mirogoju za Bandića nema mjesta, ima u mojoj obiteljskoj grobnici”, govori Kalinić.

Oglasio se i Grad

Grad i Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode na pitanja o Bandićevom grobu i spomeniku odgovaraju identično kao i prošle godine.

“Budući da državne institucije provode izvide oko legalnosti proširenja grobnog polja, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode do okončanja tih postupaka nije u mogućnosti izdati prethodno mišljenje, odnosno suglasnosti. Za informacije vezane uz postupanja državnih institucija, molimo da se obratite njima”, poručuju s Radićeva trga.

Za daljnja pitanja o ovoj temi iz Grada Zagreba upućuju na DORH.

Inspekcija Ministarstva

Izvide je ondje svojevremeno obavljala i Služba za inspekcijske poslove Ministarstva kulture i medija, a na pitanje postoje li prepreke za gradnju spomenika kažu kako je njihov posao dovršen.

Bandićeva kći pisala Tomaševiću

“Služba je 14. studenog 2022. godine zaprimila prijavu o neovlaštenom proširenju polja 112 A na Mirogoju te zasnivanju grobnih mjesta 18/1 i 18/2. Na temelju prijave 24. studenog izvršen je terenski očevid te je pritom u nadzoru provjereno je li zatraženo i izdano prethodno odobrenje za zasnivanje grobnih mjesta, kao i je li grobno mjesto formirano prema izdanom prethodnom odobrenju. S obzirom na to da je utvrđeno da je prethodno odobrenje izdano te je nadležno tijelo utvrdilo zasnivanje predmetnih grobnih mjesta u skladu s načelima zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno u skladu s mjerama zaštite kompleksa groblja, Služba nije našla elemente za pokretanje inspekcijskog postupka”, odgovorili su iz Ministarstva kulture i medija na upite Večernjeg lista.

SOS za Mirogoj

Ovih je dana pak građanska inicijativa SOS za Mirogoj, koja se zalaže za zaštitu najpoznatijeg zagrebačkog groblja kao kulturnog dobra iznimne vrijednosti, izvijestila i kako je na adresi bandicevgrob.com objavila cijelu kronologiju i kompletnu dokumentaciju o slučaju.

“Ove stranice posvećene su iznošenju i očuvanju istine, a na njima zainteresirani na jednome mjestu mogu dobiti sve informacije o nevjerojatnom slučaju devastacije groblja Mirogoj”, navode.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok