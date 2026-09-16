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OTOCI BEZ ZDRAVSTVENE SKRBI

Baričević o inicijativi Ivane Marković: Pojačavamo timove hitne kako bi vrata uvijek bila otključana

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Hina
|
16. ruj. 2026. 15:30
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnica HDZ-a Danica Baričević poručila je u srijedu da će se pojačati timovi hitne medicinske pomoći na otocima kako se više nikome ne bi dogodilo da mu je nedostupna, odgovorivši time na SDP-ovu inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na otocima

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''Pojačavamo timove kako se više nikad ne bi dogodilo da budu zaključana vrata, već da ta vrata budu uvijek otključana'',  rekla je Baričević u izjavi u Hrvatskom saboru.

SDP-ova zastupnica Ivana Marković pokrenula je saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju će uputiti premijeru i ministrici zdravstva. Povod je nedavni slučaj u Supetru na otoku Braču, gdje je pacijentica naišla na zatvorena vrata hitne pomoći jer je jedini raspoloživi tim u tom trenutku bio na drugoj intervenciji.

''Moramo osigurati da naseljeni otoci ne ostanu bez operativne hitne medicinske službe u trenutku kada tim koji je na raspolaganju izađe na intervenciju. Potrebno je osigurati dovoljan broj zdravstvenih djelatnika i timova tijekom cijele godine, uz dodatne kapacitete u turističkoj sezoni'', poručila je Marković.

Baričević: Skupljate jeftine političke poene

Baričević odgovara da su u Ministarstvu zdravstva već obavljeni razgovori o tom problemu.

''Riješili smo da zdravstvena skrb, koja je jako dobra na našim otocima, bude još bolja i da riješi sve izazove s kojima se mi na otoku suočavamo, što se tiče zdravstvene skrbi'', kazala je.

Oporbeni SDP prozvala je da na ''još jednoj nesreći skuplja jeftine političke poene''.

''Splitsko-dalmatinska županija, u čijoj je ingerenciji Zavod za hitnu medicinu rješava taj problem i dodatno će ojačati zdravstvenu skrb'', rekla je Baričević.

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Teme
danica baričević hdz hitna pomoć ivana marković sdp supetar

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