OTOCI BEZ ZDRAVSTVENE SKRBI
Baričević o inicijativi Ivane Marković: Pojačavamo timove hitne kako bi vrata uvijek bila otključana
Zastupnica HDZ-a Danica Baričević poručila je u srijedu da će se pojačati timovi hitne medicinske pomoći na otocima kako se više nikome ne bi dogodilo da mu je nedostupna, odgovorivši time na SDP-ovu inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na otocima
Oglas
''Pojačavamo timove kako se više nikad ne bi dogodilo da budu zaključana vrata, već da ta vrata budu uvijek otključana'', rekla je Baričević u izjavi u Hrvatskom saboru.
SDP-ova zastupnica Ivana Marković pokrenula je saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju će uputiti premijeru i ministrici zdravstva. Povod je nedavni slučaj u Supetru na otoku Braču, gdje je pacijentica naišla na zatvorena vrata hitne pomoći jer je jedini raspoloživi tim u tom trenutku bio na drugoj intervenciji.
''Moramo osigurati da naseljeni otoci ne ostanu bez operativne hitne medicinske službe u trenutku kada tim koji je na raspolaganju izađe na intervenciju. Potrebno je osigurati dovoljan broj zdravstvenih djelatnika i timova tijekom cijele godine, uz dodatne kapacitete u turističkoj sezoni'', poručila je Marković.
Baričević: Skupljate jeftine političke poene
Baričević odgovara da su u Ministarstvu zdravstva već obavljeni razgovori o tom problemu.
''Riješili smo da zdravstvena skrb, koja je jako dobra na našim otocima, bude još bolja i da riješi sve izazove s kojima se mi na otoku suočavamo, što se tiče zdravstvene skrbi'', kazala je.
Oporbeni SDP prozvala je da na ''još jednoj nesreći skuplja jeftine političke poene''.
''Splitsko-dalmatinska županija, u čijoj je ingerenciji Zavod za hitnu medicinu rješava taj problem i dodatno će ojačati zdravstvenu skrb'', rekla je Baričević.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas