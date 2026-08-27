Predsjednik udruge Hitna uživo 194 "sasjekao" reformu Hitne pomoći: To je znanstvena fantastika

"To je razoreno kad su razoreni domovi zdravlja, sustav koji je još od Andrije Štampara svima omogućavao zdravstvenu skrb. Imamo 1,2 milijuna ljudi koji žive u malim gradovima i u malim općinama, a oni nemaju zdravstvenu skrb kao ovi u velikim gradovima. Čak 40 posto liječnika obiteljske medicine nam je starije od 60 godina, pada broj ordinacija, a one imaju sve veći broj pacijenata, brojke su im se udvostručile, a i administrativne obveze. Oni ne mogu stići sve i zato svi ti ljudi dolaze na hitne bolničke primjeme, a prije su išli u domove zdravlja", istaknuo je predsjednik udruge Hitna pomoć 194.