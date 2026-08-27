"ZDRAVSTVENI SUSTAV JE UMRO"
Predsjednik udruge Hitna uživo 194 "sasjekao" reformu Hitne pomoći: To je znanstvena fantastika
Predsjednik udruge Hitna uživo 194 Tomislav Petrušić, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, komenirao je najavljenu reformu Hitne pomoći, a ocijenio je kako je "neutemeljena, nerealna i na rubu znanstvene fantastike"
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"Podupiremo sve što je dobro, ali ovo nije realno, neutemeljeno je i dodlovce je na rubu znanstvene fantastike. Naš sustav javnog zdravstva je već davnih dana umro, ali to još nitko nije rekao javno", upozorio je Tomislav Petrušić.
Objasnio je kako se sustav zdravstvene zaštite dijeli na tri razine – primarnu, sekundarnu i tercijarnu.
Devastirana primarna zdravstvena zaštita
"Ova se reforma dotiče primarne i sekundarne razine zato što obuhvaća primarnu razinu - izvanbolničku Hitnu – timove koji dolaze na vrata pacijenata i bolničke hitne prijeme, koji su sekundarna razina. S godinama smo devastirali primarnu zdravstvenu zaštitu, a tu spadaju ordinacije obiteljske medicine, pedijatrijske ambulante, ginekološke ambulante, patronaža, kućna njega, palijativni timovi i ljekarne. Imamo problem s hitnim prijemima gdje dolazi veliki broj pacijenata koji nisu hitni, a ti pacijenti tamo dolaze jer nemaju kamo otići. Neki dan smo od KOHOM-a dobili informaciju da u 126 ambulanti nema liječnika – to vam je 200 tisuća ljudi bez liječnika", naglasio je Petrušić.
"Obiteljska medicina je razorena"
Dodao je kako je naš sustav neuređen, a "obiteljska medicina je razorena strašno".
"To je razoreno kad su razoreni domovi zdravlja, sustav koji je još od Andrije Štampara svima omogućavao zdravstvenu skrb. Imamo 1,2 milijuna ljudi koji žive u malim gradovima i u malim općinama, a oni nemaju zdravstvenu skrb kao ovi u velikim gradovima. Čak 40 posto liječnika obiteljske medicine nam je starije od 60 godina, pada broj ordinacija, a one imaju sve veći broj pacijenata, brojke su im se udvostručile, a i administrativne obveze. Oni ne mogu stići sve i zato svi ti ljudi dolaze na hitne bolničke primjeme, a prije su išli u domove zdravlja", istaknuo je predsjednik udruge Hitna pomoć 194.
"Reforma neće uspjeti"
Napomenuo je i kako nemamo specijalista hitne medicine jer nitko ne želi na tu specijalizaciju jer izgaraju na poslu, kao i specijalisti obiteljske medicine. Uz to, Hitna mora obavljati neke patronažne zadatke, poput mijenjanja sondi, jer liječnici obiteljske to naprosto ne stižu.
"Ministrica Irena Hrstić pokušava ugastiti požar u zdravstvu preko Hitne, ali mislim da joj to neće uspjeti. Prebacuje se sve na primarnu zaštitu, koja se posve urušila", ocijenio je Petrušić.
Detaljno je obrazložio razloge zbog kojih smatra da najavljena reforma Hitne neće uspjeti, a što je sve rekao pogledajte i poslušajte u prilogu.
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