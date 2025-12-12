Bauk: Pod terorom smo takozvane 'razvojničke bande' koja želi i ovaj zakon donijeti

''Ovaj zakon nije niz manjih problema koji se mogu zakrpati. Ovo je konstrukcijska pogreška cijelog sustava. Zbog toga smo podnijeli amandmane na svaki članak jer se ovakav zakon ne može popravljati, nego se mora povući i pisati iz početka. U tome nismo sami, i struka i javnost i SDP jasno poručuju isti, ovo je zakon koji mora izraditi iznova'', pročitali su zajedno uglas svi prisutni SDP-ovci iz saborskih klupa.