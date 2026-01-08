Oglas

"Pametnom dosta!"

Bačić: Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 09:20
Pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovica odrzana 136. sjednica Vlade RH. Dolazak ministara na sjednicu Vlade, ministar Branko Bacic Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, poslao je poruku čelniku SDP-a Sinišu Hajdaš Dončiću putem svog profila na Facebooku.

Oglas

"Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!", započeo je svoju objavu Branko Bačić.

"Siniša Hajdaš Dončić naziva skandaloznom i suludom odluku HDZ da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda. Kaže kako je riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije", dodaje Bačić.

"Podsjećam Hajdaša Dončića da je SDP 2017. godine troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao izborom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor! Pametnom dosta!", piše ministar.

Teme
Branko Bačić HDZ Izbor sudaca Politički sukob SDP Siniša Hajdaš Dončić Ustavni sud

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ