Bačić: Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić, poslao je poruku čelniku SDP-a Sinišu Hajdaš Dončiću putem svog profila na Facebooku.
"Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!", započeo je svoju objavu Branko Bačić.
"Siniša Hajdaš Dončić naziva skandaloznom i suludom odluku HDZ da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda. Kaže kako je riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije", dodaje Bačić.
"Podsjećam Hajdaša Dončića da je SDP 2017. godine troje sudaca Ustavnog suda uvjetovao izborom saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor! Pametnom dosta!", piše ministar.
