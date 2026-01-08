Bačić: Kako izmjeriti SDP-ova dvostruka mjerila?!

"Siniša Hajdaš Dončić naziva skandaloznom i suludom odluku HDZ da se istovremeno biraju troje sudaca Ustavnog suda i čelna osoba Vrhovnog suda. Kaže kako je riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije", dodaje Bačić.