Smatra da novca nema dovoljno, ali i da se njime loše upravlja: "Ne možete u bocu od litru naliti tri litre. U našem zdravstvenom sustavu iz godine u godinu broj pacijenata i potrebe pacijenta su veće, to je paradoks. Sve nas je manje i ljudi se pitaju kako je to moguće. Moguće je jer je broj starijih osoba narastao na 25 posto, bilo ih je upola manje, a stariji ljudi imaju više zdravstvenih potreba. Medicina je napredovala, uspješno liječimo ono što prije pet godina nismo mogli, ali to košta i to tako ljudima treba reći. To treba i planirati. Ne može se ulagati jednako i očekivati dvostruko više. Država to zna, ali šuti i ne žele provesti potrebne aktivnosti da se više sredstava uloži u zdravstvo, da se fiskalno uredi i konsolidira", govori Bekavac.