Bekavac: Zdravstvo je uništeno. Je li to plan HDZ-a, DP-a i srpske stranke?
Liječnik Ivan Bekavac, voditelj Mostovog Savjeta za zdravstvo, u Novom danu s našom Ninom Kljenak razgovarao je o problemima i izazovima u zdravstvenom sektoru.
"Zdravstvo nije reformirano, zdravstvo je uništeno, oštećeno. Reformirano je tako da je oštećeno i da se uništava sustavno. Je li to plan HDZ-a i njihovih partnera DP-a i srpske stranke? Ja to ne znam, ali mi koji radimo u zdravstvu i pacijenti svaki dan osjećamo plodove reforme HDZ-a", rekao je uvodno Ivan Bekavac.
"Nedovoljno se ulaže"
Podsjetimo, dug bolnica prema veledrogerijama na kraju rujna premašio je 800 milijuna eura, od čega je oko 600 milijuna dospjeli, a nepodmireni dug, upozorila je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), istaknuvši da dug svakog mjeseca raste za još 40 milijuna eura, a prijete i ovrhe 34 bolnice.
Liječnik navodi da se dug prema veledrogerijama generira jer u sustavu nema dovoljno novca: "Nedovoljno se ulaže u promjene."
"Država zna, ali šuti"
Smatra da novca nema dovoljno, ali i da se njime loše upravlja: "Ne možete u bocu od litru naliti tri litre. U našem zdravstvenom sustavu iz godine u godinu broj pacijenata i potrebe pacijenta su veće, to je paradoks. Sve nas je manje i ljudi se pitaju kako je to moguće. Moguće je jer je broj starijih osoba narastao na 25 posto, bilo ih je upola manje, a stariji ljudi imaju više zdravstvenih potreba. Medicina je napredovala, uspješno liječimo ono što prije pet godina nismo mogli, ali to košta i to tako ljudima treba reći. To treba i planirati. Ne može se ulagati jednako i očekivati dvostruko više. Država to zna, ali šuti i ne žele provesti potrebne aktivnosti da se više sredstava uloži u zdravstvo, da se fiskalno uredi i konsolidira", govori Bekavac.
"Za krađu nema mjesta u zdravstvu"
Ističe da je ministrica zdravstva Irena Hrstić prije nekoliko mjeseci najavila reviziju javne nabave: "Da bi došla do zaključka kako je u većini slučajeva sve u redu. Ta paušalna ocjena, taj nepodnošljivo jednostavan način odbacivanja krivnje i odgovornosti, zatvaranje očiju, držanje glave u pijesku, to ljudi vide. Svatko tko uđe u bolnicu zna da nema ručnika, WC papira, da je jastuk loš. Ne upravlja se dobro novcem kojeg mi svi stvaramo i ulažemo, mi koji radimo u zdravstvu ga i trošimo. Vidimo da je i premalo sredstava. Za krađu ne može biti mjesta u zdravstvu."
