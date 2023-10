Podijeli :

Predsjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić iz stranke Možemo gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala požar u tvrtki Drava International u Osijeku.

“Posjetila sam požarište u Osijeku i vidjela sam da je sigurno bilo nepropisnih radnji u smislu skladištenja slogova plastike u okrugu tvornice i to se vidjelo na prvi pogled. Ne mogu reći dok policija ne potvdi, ali sumnja se vrlo opravdano da su postojala skladišta ispod zemlje i da je došlo do podzemnih požara jer je lava doslovno ptobijala van iz zemlje i šahtove. Tako je stradao i vatrogasac”, rekla je saborska zastupnica Sandra Benčić.

Navodi da su vatrogasci nadljudskim naporima radili da se taj požar što prije ugasi, ali ovo nije prvi ni jedini požar u privatnim oporabilištima otpada.

“U ovoj tvrtki su bile inspekcije, podnosile su su se kaznene prijave, nismo imali nikakav epilog. Mi imao propisane kazne koje kad se radi o ovako ozbiljnim štetama predstavljaju kvalificiran oblik kaznenog dijela, no mi nemamo procese. DORH ne provodi postupke po tim prijavama. Tražila sam da DORH predstavi izvješća na Odboru za okoliš, ali su rekli da imaju vrlo malo kapaciteta i ponovno dolazimo do Andreja Plenkovića koji sustavno podkapacitira DORH i onda je zadnja karika to što oni nemaju kapaciteta to procesuirati. I tad će doći do katastrofa koje su sprječive. Ovo se moglo spriječiti. Kad dogovornost dođe do DORH-a, on nema kapaciteta da se to provede”, kazala je.

Ona kaže da privatni oporabitelji ne bi bili problem kad bi Hrvatska imala dovoljno kapaciteta za nadziranje, kontroliranja i kažnjavanje.

“Mi si nikad nećemo moći priuštiti veliki sustav nadzora. Čini mi se kao velika greška da se nije ulagalo u javna komunalna postrojenja koja onda nemaju pritisak biti profitna. To je problem i u Zagrebu. Tvrtka e-Kolektor je otišla u stečaj i ostavila iza sebe ekološku bombu koju bi sad trebala sanirati država. Država zasad ne postupa. Naši privatni oporabitelji preuzimaju plastiku, uzmu novce i država to mora sanirati”, rekla je pa je dodala: Za reciklažu ne postoji javno oporabilište. Zagreb je trošio stotine milijuna koje je davao privatnicima da preuzmu otpad. U Hrvatskoj ne gopspodarimo otpadom. 500 radnih mjesta za cijelu Slavoniju je jako puno radnih mjesta. Moramo pokušati spasiti radna mjesta. Oni riskiraju svoj život i zdravlje jer je to njihova egzistencija”.

Isto tako kaže: “Jedini koji je obijestan oko Zakona o izbornim jedinicama je Andrej Plenković. Kad je Zakon morao biti na snazi je bio 1.10. koji je pao u nedjelju, a narodne novine izlaze u petak. Nedjeljom one ne izlaze, pa niti iznimno. Vrijeme koje su oni ostavili predsjedniku je od četvrtka popodne do petka ujutro. Je li predsjednik trebao to čekati? Ne možete ići u zakonodavni proces i misliti da će vam netko to pitanje riješiti u 6,7 sati. To je čisti šlamperaj HDZ-a. Zašto nismo glasali ranije za zakon o izbornim jedinicama? Jer HDZ ne može okupiti sve zastupnike dva tjedna zaredom”, rekla je.

“Na Frani Barbariću se krajnje dokazalo da Andrej Plenković pokriva korupciju. On nije samo zanemario pitanje javnog povjerenja nego je izravno omogućio Barbariću da proganja saborske zastupnike koji mu ne odgovaraju i da potencijalno ima pristup svjedocima. Ne znamo hoće li doći do utjecaja na svjedoke, ali ima tu mogućnost. To je sve omogućio premijer kad ga je ostavio na čelu HEP-a”, rekla je.

Benčić kaže da je prije godinu dana rejting HDZ-a bio pet posto viši.

“Ako im je to toliko nezanemarivo, zašto onda tako panično stalno rade ankete po izbornim jedinicama? HDZ ne može uz nikakvu političku magiju doći do broja 76”, zaključila je.

