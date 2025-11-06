Beroša pustili u kiruršku salu? Još uvijek ne smije operirati, samo asistira

U Ministarstvo zdravstva Beroš je stigao 2018., gdje je prvo obnašao funkciju pomoćnika ministra zdravstva, a 28. siječnja 2020. zamijenio je Milana Kujundžića na mjestu ministra zdravstva. Ubrzo je krenula i pandemija koronavirusa, koja je Beroša vinula u zvijezde, djeca su ga crtala i nazivala super herojem. Bio je najpopularniji ministar u Plenkovićevoj vladi, no četiri godine kasnije Beroš je uhićen u velikoj korupcijskoj aferi te je završio deset dana iza rešetaka.