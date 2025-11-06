Beroša pustili u kiruršku salu? Još uvijek ne smije operirati, samo asistira

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš kojeg se u optužnici tereti za primanje mita u korupcijskoj aferi Mikroskop, ovog je tjedna nakon sedam godina prvi put ušao u operacijsku salu kao neurokirurg, međutim, kako doznaju 24sata, samo u ulozi asistenta.
Od nekoliko dobro upućenih sugovornika iz Vinogradske 24sata saznaje da je Berošu, kojemu je u ponedjeljak bio prvi radni dan, zasad zabranjeno operirati već samo pomaže drugim neurokirurzima. Ipak je prošlo više od sedam godina kako je posljednji put uzeo skalpel u ruke i operirao, također u Vinogradskoj u kojoj je i "brusio zanat".
Naime, nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Beroš je u Vinogradskoj prvo odradio pripravnički staž, a potom je u Klinici za neurokirurgiju radio kao znanstveni pripravnik do 1992., kad je upisao specijalizaciju, te je 1998. položio specijalistički ispit za neurokirurga.
Zatim je 2010. imenovan pročelnikom Kliničke jedinice Operacijski blok Klinike za neurokirurgiju i Vinogradskoj, a godinu dana poslije pročelnikom Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi Klinike za neurokirurgiju. Te iste godine stekao je naziv primarijus.
Napustio Vinogradsku prije sedam godina
U Ministarstvo zdravstva Beroš je stigao 2018., gdje je prvo obnašao funkciju pomoćnika ministra zdravstva, a 28. siječnja 2020. zamijenio je Milana Kujundžića na mjestu ministra zdravstva. Ubrzo je krenula i pandemija koronavirusa, koja je Beroša vinula u zvijezde, djeca su ga crtala i nazivala super herojem. Bio je najpopularniji ministar u Plenkovićevoj vladi, no četiri godine kasnije Beroš je uhićen u velikoj korupcijskoj aferi te je završio deset dana iza rešetaka.
Pitali su KBC Sestre milosrdnice hoće li Beroš odmah i operirati s obzirom da sedam godina nije bio u operacijskoj sali kao neurokirurg.
"Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga, prema potpisanom Ugovoru o radu započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista", odgovorili su sad za 24sata iz Uprave KBC-a Sestre milosrdnice.
